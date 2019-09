I penalisti annunciano cinque giorni di sciopero | Con la nuova prescrizione tempi

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Gli avvocatisi mobilitano contro la riforma della. E lanciano un messaggio al governo neiin cui dovrà prendere forma il nuovo disegno di legge in tema di processo penale, civile e Csm. L’Unione delle Camere penali italiane ha decretato “l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale” per.I legali sono pronti a non lavorare il 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre per protestare contro la normativa - varata dal governo gialloverde che entrerà in vigore dal 2020 e, secondo il Guardasigilli, non sarà modificata - che prevede lo stop delladopo il primo grado di giudizio. All’indomani dell’incontro tra Alfonso Bonafede e Andrea Orlando sulla riforma della giustizia avevano annunciato possibili agitazioni. Qualche giorno dopo la decisione. Gli ...

