I nuovi HONOR Note e V30 5G potrebbero debuttare a fine ottobre | HONOR Band 5 riceverà i

A grandi passi verso EMUI 10 : beta per 4 nuovi modelli Huawei e Honor : Le buone notizie sul fronte EMUI 10 non finiscono mai: il lavoro degli sviluppatori per aprire la fase di beta per l'interfaccia software continua di buona lena e dopo le novità del weekend, va presa in considerazione una nuova lista di 4 smartphone del brand Huawei come quello Honor per i quali l'update è più vicino che mai. Come ci comunica anche Huawei Central in queste ore, la fase di registrazione per la beta EMUI 10 è appena partita ...

Ampio respiro per EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor : beta per 8 nuovi modelli dal 20 settembre : Arrivano novità importante ed attesissime oggi 20 settembre per diversi utenti che erano ansiosi di mettere le mani sulle beta di EMUI 10 per alcuni smartphone Huawei e Honor. Proprio quando sembrava ci fossero ritardi sulla tabella di marcia, soprattutto per quanto riguarda la serie Huawei Mate 20, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine, è arrivato in queste ore un annuncio che cambia del tutto le carte in tavola. ...

Scopriamo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e su un nuovo Smartphone Huawei con il Nuovissimo SoC HiSilicon Kirin 990.

Potenza illimitata per device Huawei o Honor con Kirin 990 ed EMUI 10 : nuovi punteggi GeekBench : Emergono delle indicazioni molto interessanti oggi 13 settembre, in merito ad un nuovo smartphone Huawei o Honor che a breve avremo modo di toccare con mano. Si tratta di un device dotato al momento del lancio sul mercato del processore Kirin 990 e dell'interfaccia associata ad EMUI 10. Un mix evidentemente in grado di fare la differenza, al netto di qualche problemino già emerso nelle ultime ore con Android 10 su Huawei P30, stando al primo ...

Ecco le novità per Samsung Galaxy M10, HONOR 20/20 Pro, Huawei Y9 (2019) e Mate 10 Pro con i nuovi aggiornamenti: patch di sicurezza e non solo...