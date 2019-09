“I miei figli morti…” Il dramma sconosciuto di Rosanna Lambertucci | lo racconta a

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) La vediamo sempre allegra e sorridente, sempre pronta a dare il giusto consiglio per mangiare bene e stare in forma ma, di sofferenze, ne ha avute tante, nell’arco della sua vita. Ma laè da sempre una molto discreta che non ha mai sbandierato ai 4 venti i suoi problemi. Ma, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 28 settembre, non è riuscita a trattenersi e hato tutto. Tra le cose che più l’hanno fatta soffrire nella vita, la perdita di unaa a pochi giorni dal parto. “Aspettavo una bambina che non è vissuta, si chiamava Elisa – hatoalla Toffanin – Una notte mi ero sentita male: avevo in corso un distacco della placenta. C’era un’enorme emorragia. Avevo svegliato mio marito Alberto per andare a Roma. Mentre eravamo per strada pensavo a mio papà che era morto perché era arrivato ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Italia vivono 5 milioni di stranieri che portano rispetto, pagano le tasse, mandano i figli a scuola.… - matteosalvinimi : #Salvini: non sono permaloso, mi arrabbio solo se toccano i miei figli. ?? #tg2post @tg2rai - emergency_ong : “Fuori c’è la guerra, ma non per questo posso chiudermi in casa: ho la responsabilità di vivere, per me e per i mie… -