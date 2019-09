Huawei al lavoro sul Kirin 1000 | atteso un processo produttivo a 5 nanometri

Imperfetta la beta EMUI 10 per i Huawei P30 - sviluppatori al lavoro sui bug noti : Sulla beta EMUI 10 per i Huawei P30 Pro ci sono i primissimi riscontri relativi a qualche bug di troppo che caratterizza la versione sperimentale. Che sia chiaro, tutto assolutamente nella norma, visto che si tratta comunque di una fase di test dell'aggiornamento software che ha lo scopo di mettere in evidenza errori di ogni sorta e il seppur minimo difetto. L'apertura del programma beta EMUI 10 sui Huawei P30 e P30 Pro, veri apripista ...

Ecco come Huawei è al lavoro per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone : Huawei fa coppia con Meitu con lo scopo di migliorare ulteriormente il software fotografico e quindi la resa dei suoi smartphone in un settore in cui la fa già da padrone.