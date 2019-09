Halsey | per il suo compleanno ha regalato ai fan il video della nuova canzone “Clementine”

Agli Emmy 2019 Halsey ha cantato in ricordo di Luke Perry e Cameron Boyce : <3 The post Agli Emmy 2019 Halsey ha cantato in ricordo di Luke Perry e Cameron Boyce appeared first on News Mtv Italia.

Halsey a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per il concerto al Mediolanum Forum : Halsey a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma al Mediolanum Forum di Assago il 13 febbraio. La notizia è di oggi: Halsey, dopo ave posizionato due singoli alla numero 1 della classifica radio USA per due settimane consecutive (è a prima artista nella storia della musica internazionale a vantare un stile traguardo), annuncia le date del tour mondiale che farà tappa anche in Europa. L'Italia l'accoglierà per ...