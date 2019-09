Guede:no servizi sociali,ma semilibertà

Il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza con la quale Rudyha chiesto l'affidamento aista scontando 16 anni di reclusione,nel carcere di Viterbo,per l'omicidio di Meredith Kercher, a Perugia. I giudici gli hanno però concesso la, consentendogli di collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno, rientrando in cella la sera.Detenuto da 12 anni, godeva già dei benefici previsti per il suo percorso didattico e umano, certificato dagli operatori.(Di lunedì 30 settembre 2019)