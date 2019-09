Grosseto | offese contro Greta Thunberg sui social | licenziato allenatore di calcio delle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Inon perdonano. Lo ha sperimentato l’giovanili delTommaso Casalini, autore di un post scritto su Facebook nei giorni scorsi, sull’attivista svedese. “Questa t….! 16 anni può andare a battere, l’età l’ha!”. Parole che erano state segnalate e denunciate dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. La società sportiva ha subito dopo preso le distanze dal suoe provveduto all’immediato licenziamento: “In seguito a quanto apparso sui– ha scritto la società in una nota – l’Unione Sportiva1912 comunica il licenziamento del vicedei giovanissimi Tommaso Casalini per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici”. Una decisione irremovibile. Neanche le immediate ...

