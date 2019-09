Greta Thunberg | il discorso all’Onu diventa un brano metal

Greta Thunberg in versione death metal è imperdibile : l’autoironia dell’attivista che condivide la parodia del discorso all’Onu : “Basta con questa storia del clima, d’ora in poi farò solo death metal“. È il messaggio, autoironico, pubblicato da Greta Thunberg, che ha rilanciato la parodia del suo discorso all’Onu in versione death metal. La ragazza svedese, tra lacrime e parole di rabbia,se l’era presa coi “potenti” del mondo, accusati di non fare abbastanza per fermare i cambiamenti climatici. Il video è stato realizzato dallo ...

Insulti sessisti a Greta Thunberg - il Grosseto licenzia l'allenatore dei giovanissimi : Aveva scritto "Questa tr***, può andare a battere". La squadra lo allontana: "Comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici"

Insulti sessisti a Greta Thunberg - il Grosseto caccia l'allenatore dei giovanissimi : Aveva scritto "Questa tr***, può andare a battere". La squadra lo allontana: "Comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici"

Sciopero clima : a Greta Thunberg il merito di aver portato milioni di giovani nelle piazze : In questi giorni, il mondo si è diviso in due. Da una parte, chi si è dichiarato al fianco di Greta Thunberg, evocando le sue parole come fossero quelle di un capo spirituale. Dall'altra, tutti coloro che hanno espresso più o meno veementemente le proprie perplessità, chi sulla base di una semplice antipatia, chi sulla base di uno scetticismo altisonante, chi infine più timidamente, poiché consapevole della complessità della vicenda. Greta resta ...

Antonio Socci contro i fan di Greta Thunberg : "Ecco chi stanno servendo" : Ennio Flaiano diceva che «i giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui». Parole che tornano alla mente vedendo le immagini di migliaia di ragazzi - per così dire - «chiamati alle armi» venerdì ed incensati dagli adulti, dai padroni del vapore e del pensiero, da tutto il sistema sco

Clima - il climatologo Franco Prodi : “Non fare allarmismi non supportati dalla scienza - Greta Thunberg fenomeno mediatico mondiale” : Quella dal 23 al 29 settembre è stata senza dubbio la settimana del Clima, con il summit dell’ONU, in cui ha anche parlato l’attivista svedese Greta Thunberg, e i milioni di giovani scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere ai potenti un’azione contro i cambiamenti Climatici. Ha fatto tanto discutere l’intervento di Greta alle Nazioni Unite, soprattutto per i suoi toni a dir poco catastrofici. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa”, ...

Greta Thunberg - il sondaggio sulle abitudini degli italiani : ambientalisti ma soltanto a parole : Un sondaggio amarissimo, per Greta Thunberg. Già, perché gli italiani sono ambientalisti soltanto a parole. È quanto emerge dalla rivelazione firmata da Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno di domenica 29 settembre. Tutti in piazza, soprattutto gli studenti, la maggior parte riconosce l'emergenza

Friday for Future - Radio Maria contro Greta Thunberg : 'Giovani non fatevi ingannare' : Anche Radio Maria se la prende con Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che vorrebbe salvare il pianeta. La 16enne, ideatrice dei Fridays For Future ed organizzatrice del terzo Global strike for climate (lo "sciopero per il clima") è riuscita, con la sua tenacia, a scuotere le coscienze e a portare nelle piazze milioni e milioni di ragazzi. Ma la sua voglia di cambiare e di riprendersi il futuro sta suscitando critiche, persino ...

Radio Maria si traveste da hater di Greta Thunberg : "Volto indignato il tuo o manipolato?" : Radio Maria colpisce ancora e rimedia un'altra figuraccia con un post su Facebook prima pubblicato e poi rimosso. Ma a poco è servito toglierlo dalla pagina, se non a rimarcare, ancora una volta, la propria codardia, l'abitudine di gettare il sasso e poi nascondere la mano. Proprio come è avvenuto a giugno con una vignetta contro le donne che fanno pochi figli, pubblicata sul noto social network e rimossa non appena sono arrivate le prime ...

Il prof delegittima Greta Thunberg : “Vittima di mercanti di bambini”. Frassoni (Verdi europei) : “C’è chi pensa che la Terra sia piatta” : “Greta Thunberg? Penso sia la vittima di mercanti di bambini. Questi ragazzini non sanno nulla di scienza”. A dirlo, in diretta tv da Lilli Gruber, a Otto e mezzo, su La7, il professore di Chimica fisica dell’Università di Modena, Franco Battaglia. “L’inquinamento, col surriscaldamento climatico, non c’entra nulla” ha proseguito. “Lo conferma il 99% degli scienziati” è stata la replica di ...

Radio Maria se la prende con Greta Thunberg : “Giovani - non lasciatevi ingannare” : Nel giorno delle manifestazioni del movimento “Friday for Future” la pagina Facebook di Radio Maria ha postato una foto dell'attivista svedese Greta Thunberg invitando i giovani a “non lasciarsi ingannare”. Cara Greta, dopo che abbiamo buttato Dio nella pattumiera, vogliamo salvare il pianeta? Dopo che lasciamo sopprimere i feti umani, vogliamo proteggere i cuccioli animali?”, scrive l’emittente cattolica.Continua a leggere

Riscaldamento globale - il grafico che mette in dubbio le teorie di Greta Thunberg : Carlo Rubbia, il premio Nobel per la fisica, non è più solo a confutare il «verbo» del cambiamento climatico. Un gruppo di cinquecento scienziati appartenenti a tredici Paesi diversi ha stilato la «Dichiarazione europea sul clima», in cui ribalta le conclusioni che hanno indotto Greta Thunberg a inv

Greta Thunberg - Alessandro Sallusti : "Sfruttata dai politici per avere i voti dei diciottenni del futuro" : Nel mirino di Alessandro Sallusti ci finiscono gli studenti che hanno protestato "per" il clima, i seguaci di Greta Thunberg che ieri, venerdì 27 settembre, non sono andati a scuola per riversarsi nelle strade di tutta italia. "Li ho rivisti sfiniti bivaccare attorno ai locali fast food del centro,

Greta Thunberg - il climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi