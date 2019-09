Greta Thunberg | follia dell' allenatore dei giovanissimi del Grosseto | la insulta

Greta Thunberg - Enrico Letta : "Facciamo votare il suo popolo - i 16enni alle urne" : La confessione di Enrico Letta piove con una semplicità disarmante, a caratteri cubitali nel titolo di apertura di Repubblica di oggi, lunedì 30 settembre: "Facciamo votare i ragazzi di Greta", dice l'ex premier. Greta, ovviamente, è Greta Thunberg. E Letta spiega chiaro e tondo di volere una "rifor

Insulta Greta Thunberg sui social (“Questa tr…! A 16 anni può andare a battere”) : licenziato allenatore! : Un insulto pesante, sicuramente da condannare, specie se reso pubblico su un social network. Nei giorni scorsi, il vice allenatore dei Giovanissimi A dell’Us Grosseto, Tommaso Casalini, aveva scritto questo post su Facebook riferendosi alla giovane attivista svedese Greta Thunberg: “Questa t….! 16 anni può andare a battere, l’età l’ha!” Per questa frase, il club toscano ha preso sin da subito le distanze, ...

Calcio : l’allenatore delle giovanili del Grosseto licenziato per aver offeso Greta Thunberg su Facebook : “Questa tr…! 16 anni può andare a battere, l’età l’ha!”. E’ questo il post su Facebook di Tommaso Casalini, allenatore delle giovanili del Grosseto, rivolto all’attivista ambientalista Greta Thunberg. Un episodio che dimostra, ancora una volta, quanto l’interpretazione sui social sia decisamente discutibile da parte di chi ritiene di rimanere impunito, come stesse comodamente al bar a prendersi un caffè con un amico. Le ...

“Questa troia può andare a battere” - insulta Greta Thunberg su Facebook : licenziato allenatore delle giovanili del Grosseto : Tommaso Casalini, vice-allenatore delle giovanili del Grosseto, è stato sollevato dal suo incarico: costa caro il grave insulto rivolto a Greta Thunberg su Facebook “Questa troia! 16 anni può andare a battere, l’età l’ha!”, questa frase, scritta in un momento di rabbia su Facebook, è costata cara a Tommaso Casalini. L’uomo, vice allenatore dei Giovanissimi A dell’Unione Sportiva Grosseto 1912, è stato sollevato ...

Bufera su Tommaso Casalini - vice allenatore a Grosseto che offende Greta Thunberg : Un vero e proprio autogol quello che ha visto protagonista un vice allenatore che lavora a Grosseto, vale a dire Tommaso Casalini, che in questi giorni ha rivolto gravi offese a Greta Thunberg. Se da un lato alcuni post ironici sul conto della ragazza possono anche strappare un sorriso, come abbiamo avuto modo di notare prima dell'ultimo fine settimana con la versione metal del suo discorso, alcune espressioni sono imperdonabili. A maggior ...

Greta Thunberg - il discorso all’Onu diventa un brano metal : Greta Thunberg, da attivista per il clima a cantante death metal. Lo youtuber John Mollusk ha mixato l’iconico discorso alle Nazioni Unite della sedicenne svedese, trasformandolo in un pezzo heavy. E il risultato è esilarante, tanto che la stessa Greta, divertita, ha postato il video sulla sua bacheca Facebook, con il commento: «Ho chiuso con questa storia del clima: da ora in poi farò solo death metal!». Il giornale Rolling Stone ha parlato con ...

Greta Thunberg in versione death metal è imperdibile : l’autoironia dell’attivista che condivide la parodia del discorso all’Onu : “Basta con questa storia del clima, d’ora in poi farò solo death metal“. È il messaggio, autoironico, pubblicato da Greta Thunberg, che ha rilanciato la parodia del suo discorso all’Onu in versione death metal. La ragazza svedese, tra lacrime e parole di rabbia,se l’era presa coi “potenti” del mondo, accusati di non fare abbastanza per fermare i cambiamenti climatici. Il video è stato realizzato dallo ...

Insulti sessisti a Greta Thunberg - il Grosseto licenzia l'allenatore dei giovanissimi : Aveva scritto "Questa tr***, può andare a battere". La squadra lo allontana: "Comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici"

Sciopero clima : a Greta Thunberg il merito di aver portato milioni di giovani nelle piazze : In questi giorni, il mondo si è diviso in due. Da una parte, chi si è dichiarato al fianco di Greta Thunberg, evocando le sue parole come fossero quelle di un capo spirituale. Dall'altra, tutti coloro che hanno espresso più o meno veementemente le proprie perplessità, chi sulla base di una semplice antipatia, chi sulla base di uno scetticismo altisonante, chi infine più timidamente, poiché consapevole della complessità della vicenda. Greta resta ...

Antonio Socci contro i fan di Greta Thunberg : "Ecco chi stanno servendo" : Ennio Flaiano diceva che «i giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni altrui». Parole che tornano alla mente vedendo le immagini di migliaia di ragazzi - per così dire - «chiamati alle armi» venerdì ed incensati dagli adulti, dai padroni del vapore e del pensiero, da tutto il sistema sco

Clima - il climatologo Franco Prodi : “Non fare allarmismi non supportati dalla scienza - Greta Thunberg fenomeno mediatico mondiale” : Quella dal 23 al 29 settembre è stata senza dubbio la settimana del Clima, con il summit dell’ONU, in cui ha anche parlato l’attivista svedese Greta Thunberg, e i milioni di giovani scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere ai potenti un’azione contro i cambiamenti Climatici. Ha fatto tanto discutere l’intervento di Greta alle Nazioni Unite, soprattutto per i suoi toni a dir poco catastrofici. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa”, ...

Greta Thunberg - il sondaggio sulle abitudini degli italiani : ambientalisti ma soltanto a parole : Un sondaggio amarissimo, per Greta Thunberg. Già, perché gli italiani sono ambientalisti soltanto a parole. È quanto emerge dalla rivelazione firmata da Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno di domenica 29 settembre. Tutti in piazza, soprattutto gli studenti, la maggior parte riconosce l'emergenza