Grecia | incendio nel centro migranti di Moria | le immagini delle fiamme Le grida degli

Grecia - doppio incendio nel centro per migranti di Moria : muoiono una mamma con la propria bambina. Scontri con la polizia : Caos nel centro di identificazione di Moria, nell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che una mamma col suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale ...

Almeno una persona è morta in seguito a un incendio nel campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo - in Grecia : Domenica 29 settembre Almeno una persona è morta in seguito a un incendio in un campo profughi a Moria, sull’isola di Lesbo, in Grecia. Nel campo sono stanziate circa 12mila persone che vivono in condizioni molto precarie, in tendopoli e

Dramma in Grecia - incendio nel campo profughi di Lesbo : muoiono una donna e un bambino : "Nessuno può definire queste morti un incidente. È il risultato diretto di una politica brutale che intrappola 13.000 persone in un campo che dovrebbe ospitarne 3.000" denunciano da Medici senza frontiere i cui volontari hanno assistito le persone ferite dopo gli scontri scoppiati tra la polizia e i migranti subito dopo l’incendio.Continua a leggere

Grecia - incendio sul traghetto diretto a Venezia : panico tra i 600 passeggeri a bordo : Paura per i 600 passeggeri del traghetto Olympic Champion partito dal porto di Igoumenitsa in Grecia e diretto a Venezia. Poco dopo la partenza è scoppiato un grosso incendio nella zona del ponte auto, che ha costretto la nave a rientrare in porto. Nessun ferito, solo 2 persone ricoverate per problemi respiratori.Continua a leggere

Grecia - incendio su un traghetto diretto in Italia : nessun ferito : Un incendio è divampato stamani su un traghetto greco diretto a Venezia e a bordo del quale viaggiavano 600 passeggeri. Fortunatamente presto l’equipaggio è riuscito ad avere ragione delle fiamme e non ci sono stati feriti tra i viaggiatori, come ha riferito un portavoce della guardia costiera greca alla televisione ellenica. La nave ha pertanto dovuto fare rientro a Igoumenitsa, dove i viaggiatori hanno potuto nuovamente sbarcare sani e ...

Vasto incendio in Grecia nella localita' di Nea Makri : Ancora incendi in Grecia: da questa notte un Vasto rogo sta interessando la località di Nea Makri, situata a nord di Atene. Un gran numero di vigili del fuoco è impegnato nel contrastare...

Vasto incendio in Grecia : in fiamme la località turistica di Nea Makri : La Grecia è negli ultimi mesi è stretta nella morsa degli incendi soprattutto a causa di ondate di calore, venti forti e siccità. Un Vasto rogo è divampato vicino alla località turistica di Nea Makri, a nord di Atene, provocando una “massiccia mobilitazione” di vigili del fuoco per proteggere le case, ha segnalato l’agenzia greca ANA. “C’è un’enorme mobilitazione di tutte le forze. Penso che la situazione non ...