Governo | sulla manovra prime tensioni Pd-M5s Vertice notturno sull’Iva da Conte A

Governo - Vespa sulla leadership di Di Maio : 'Trump assicurazione sulla vita di Conte' : Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare alcuni scenari che si si verificano all'interno del nuovo Governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta ha messo in rilievo come, in poco tempo, Giuseppe Conte sia passato dall'essere presidente del Governo considerato più a destra di tutti i tempi a quello che, oggi, viene invece etichettato come quello più a sinistra. Allo stesso modo ha messo in ...

Ius culturae - con il Governo giallo rosso riparte la discussione della legge sulla cittadinanza : Ripartirà giovedì 3 ottobre in commissione Affari costituzionali alla Camera la discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. "Non c'è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare, in commissione arriveranno altre proposte di altri gruppi", ha detto il relatore Brescia (M5s).Continua a leggere

Matteo Renzi e l'sms a Salvini dopo le dimissioni : il retroscena sulla crisi di Governo. Ora è tutto chiaro : "Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso: lui aveva fatto lo stesso con me dopo il referendum. Era giusto dire: sei il mio avversario e lo sarai sempre ma ti concedo l'onore delle armi". Questo il retroscena che lo stesso Matteo Renzi ha svelato in diretta a Non è L'Arena. Una confess

Imu e Tasi unificata : come il Governo vuole mettere insieme le due imposte sulla casa : Il governo sta pensando di unificare due imposte che vengono versate sui fabbricati posseduti: l'Imu e la Tasi. L'ipotesi di una imposta unica potrebbe anche essere affiancata da una riduzione della cifra da versare. Ma in vista della legge di Bilancio i nodi da sciogliere restano molti e non riguardano solo questa misura.Continua a leggere

Centinaio - la verità sulla crisi : "In agosto non c'erano le condizioni per un Governo Pd-M5s - poi..." : La verità sulla crisi? "Ad agosto non c'erano le condizioni per un governo Pd-M5s". È Gian Marco Centinaio, ex ministro leghista, a svelare a Omnibus come sono andate le cose nel Ferragosto bollente che ha portato al ribaltone a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte è rimasto premier, a cambiare è stato il

Governo - Pd e M5s blindano il patto : “Il voto su Sozzani non si ripercuote sulla maggioranza” : Alla prima uscita in Parlamento è già allarme rosso in maggioranza? Il no della Camera agli arresti domiciliari per Diego Sozzani, deputato di Forza Italia indagato per finanziamento illecito, è il primo inciampo per il Governo Conte 2? Certo che no, assicurano dai partiti di Governo. Da una parte lo garantisce Alfredo Bazoli, che è stata la voce del Pd nel dibattito sulla richiesta del tribunale di Milano per il parlamentare berlusconiano. ...

Clima - decreto legge : piattaforma del Governo sulla qualità dell’aria : Una piattaforma per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria sarà istituita alla presidenza del Consiglio presieduta dal premier. Lo prevede la bozza del decreto Clima che dovrebbe essere all’esame del prossimo Cdm. La composizione della struttura contempla, tra gli altri, il ministro dell’Economia, il ministro delle Infrastrutture, il ministro dello Sviluppo economico, il ministro per le ...

Enrico Letta - la verità sulla fine del Governo Lega-Cinque Stelle : "Ecco il giorno in cui è nata la crisi" : "Non so se fui io a convincere Conte, ma sono convinto che la svolta l'abbia fatta lui. A luglio, quando i 5 Stelle hanno dato a Ursula von der Leyen i voti per diventare presidente della Ue, Conte ha riportato l'Italia al centro della scena. Il governo con Salvini è finito quel giorno e il premier,

Salvini lancia la sfida al nuovo Governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...

Alessandra Mussolini e il sospetto sulla crisi di Governo : "Ci deve essere qualcuno dietro a Salvini" : "Io non posso credere a quello che è successo. Qualcosa ci deve essere sotto. Non è possibile che una persona intelligente possa commettere un errore così, non ci credo. Qualcosa ci dev'essere dietro perché non è possibile che tu ad un certo punto ad agosto ti svegli la mattina e fai una crisi di go

Titoli e aperture : cosa scrivono i giornali sulla fiducia al Governo Conte : Semaforo verde per il nuovo governo giallo-rosso anche dal Senato. Palazzo Madama vota la fiducia al Conte due con 169 sì (133 i contrari). Due sì in meno rispetto alla fiducia concessa al primo governo guidato dall'avvocato. Il premier attacca diretto Matteo Salvini: “Arrogante chi voleva pieni poteri”, dice. Il leader leghista gli replica: “Siete la minoranza”. Votano la fiducia anche i senatori a vita: il sì all'esecutivo di Segre e Monti. ...

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Governo - Giuseppe Conte in Senato per il dibattito sulla fiducia. Segui la diretta : Incassata la fiducia alla Camera, con 343 voti a favore contro 263 no, il Governo Conte 2 oggi passa al giudizio del Senato. In aula anche Matteo Salvini, lunedì in piazza con Giorgia Meloni, all’indomani della bagarre a Montecitorio con grida, cartelli e cori da stadio e la richiesta di elezioni. Nel discorso programmatico del premier, la ‘nuova stagione riformatrice’: taglio dei parlamentari e nuova legge elettorale, revisione dei ...

Governo - la Camera approva la mozione sulla fiducia : 343 sì - 263 no e 3 astenuti : Nell’Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sulla fiducia al Governo Conte. I sì sono stati 343, i no 263 e tre gli astenuti. L'articolo Governo, la Camera approva la mozione sulla ...