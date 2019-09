Gli tolgono il rene sano invece di quello malato | “Spero che il mio caso sia un monito”

Iran - il riavvicinamento con Gli Usa dura meno di 24 ore : “Nessun incontro se non tolgono le sanzioni. Avanti col disimpegno sul nucleare” : Il riavvicinamento tra Iran e Stati Uniti è dura to meno di 24 ore. Dopo che a margine del G7 di Biarritz il presidente americano, Donald Trump, aveva auspicato a breve un incontro con la controparte Iran iana “se si creeranno le circostanze giuste” e il presidente Hassan Rohani aveva assicurato che “se sapessi di avere un incontro con qualcuno che potrebbe portare prosperità al mio Paese e risolvere i problemi del mio popolo, ...

Frosinone - vieta alla famiglia di lavarsi : Gli tolgono i figli : Il Tribunale dei minori ha tolto a un 46enne la potestà sui figli, che costringeva a vivere senza acqua né luce per risparmiare sulle bollette. vietava alla moglie e ai tre figli di lavarsi per non sprecare l'acqua. Il Tribunale dei minori ha revocato la potestà genitoriale a un padre di Frosinone così tirchio da proibire alla famiglia di curare la propria igiene personale per non consumare acqua.\\ Ma le rinunce che imponeva ai ...