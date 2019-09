Gli scafisti usano i social per portare i migranti in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mauro Indelicato Sempre più organizzazioni criminali si avvalgono delle comunicazioni viaper organizzare le traversate deiverso le costene Già nell’estate di due anni fa sale alla ribalta la pagina HaRaGa Dz, la quale su Facebook dava informazioni sui viaggi della speranza lungo la rotta algerina, la quale porta centinaia didalle coste del paese nordafricano a quelle sarde dell’area del Sulcis. Al suo interno foto e selfie di chi parte, l’atmosfera quasi di una gita fuori porta tra amici ed aggiornamenti di ogni tipo sulle traversate effettuate verso la Sardegna. Sembra un caso isolato, in realtà non lo è: sui, sono decine le pagine che presentano le traversate verso l’come un normale viaggio da effettuare con una qualsiasi agenzia. Ed in effetti il ruolo di queste pagine appare proprio quello di una compagnia che organizza i ...

matteosalvinimi : Più che un accordo, una 'sòla'. Gli scafisti purtroppo si fregano le mani. Intanto gli sbarchi a settembre (a mese… - FratellidItaIia : ?? L'ammissione del marinaio libico al giornalista: 'C'è un coordinamento tra le Ong e gli #scafisti, ho visto perso… - matteosalvinimi : #Salvini: gli scafisti vengono incentivati dai #portiaperti. ?? @SkyTG24 -