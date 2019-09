Gli F-35 italiani per la prima volta in teatro operativo

Mogadiscio - bomba esplode al passaggio di un convoGlio di militari italiani : nessun ferito : Attentato contro le truppe italiane schierate a Mogadiscio. Un ordigno artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani. Lo riferiscono i media locali, precisando...

Basket - i miGliori italiani della prima e seconda giornata di Serie A. Andrea Mezzanotte guida la riscossa delle nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

Alimentare - Coldiretti : Gli italiani a caccia dei prezzi più bassi : “Un prodotto Alimentare su quattro viene acquistato dagli italiani in promozione con l’obiettivo di cercare il risparmio è ridurre i costi del carrello della spesa, con effetti evidenti sul contenimento dell’inflazione“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione che a settembre rimane contenuta. “Non ci sono spazi per agire sull’Iva in una situazione in cui gli italiani – ...

MANOVRA/ Iva - deficit e tasse : il puzzle che crea il caos tra Gli italiani : Non c'è chiarezza sulle cifre e gli interventi che verranno indicati dal Governo con la Nadef e con la successiva Legge di bilancio

Atletica - Mondiali 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (lunedì 30 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi lunedì 30 settembre saranno impegnati solo 5 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la quarta giornata della rassegna iridata. Gloria Hooper aprirà le danze nelle batterie dei 200 metri e potrebbe sperare in un passaggio del turno che deve essere invece l’obiettivo minimo di Maria Benedicta Chigbolu sui 400 metri, Hassane Fofana e Lorenzo Perini si cimenteranno invece nelle batterie dei 110 ...

Greta Thunberg - il sondaggio sulle abitudini deGli italiani : ambientalisti ma soltanto a parole : Un sondaggio amarissimo, per Greta Thunberg. Già, perché gli italiani sono ambientalisti soltanto a parole. È quanto emerge dalla rivelazione firmata da Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno di domenica 29 settembre. Tutti in piazza, soprattutto gli studenti, la maggior parte riconosce l'emergenza

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi. Trentin capitano di una Nazionale d’assalto : È la domenica più importante dell’anno per il Ciclismo su strada. Si assegna il Mondiale nello Yorkshire per la prova in linea dei professionisti. Una sfida apertissima, pronostico davvero indecifrabile. L’Italia schiera otto corridori al via: una squadra d’assalto quella di Davide Cassani pronta a giocarsi il podio, con Matteo Trentin sicuramente a vestire i gradi di capitano. Andiamo a scoprire tutti gli italiani in ...

Canoa slalom - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 29 settembre. Tutti Gli italiani in gara : Cala il sipario sui Mondiali di Canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, oggi, domenica 30 dicembre, oltre che per le medaglie si lotterà, per i pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Scatta infatti oggi il secondo ed ultimo dei giorni dedicati a semifinali e finali, con le ultime discese di C1 femminile e K1 maschile. Nel ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti Gli italiani in gara oggi (domenica 29 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 29 settembre saranno impegnati solo 4 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la terza giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Antonella Palmisano che nella 20 km di marcia andrà a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo due anni fa a Londra, la pugliese ha tutte le carte in regola per giocarsela e regalare gioie all’Italia. Nel tardo pomeriggio attesa per ...

Giuseppe Mancia - uno tra i miGliori scienziati italiani al mondo : “Aboliamo i concorsi universitari” : Il professor Giuseppe Mancia, 79 anni, emerito dell’Università Milano Bicocca, medico cardiovascolare, è il primo degli italiani, il numero 246 al mondo: la classifica è stata redatta dalla rivista scientifica Plos Biology. In un’intervista a “La Repubblica”, lo scienziato spiega l’importanza della ricerca: “Se vuoi misurare il valore di uno scienziato ti devi affidare al numero dei suoi lavori, alle citazioni ...