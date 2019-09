Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca | le vetture di una volta ammaliano l' Italia

10 gadget per festeggiare la Giornata internazionale del coniglio : Per festeggiare la giornata internazionale del coniglio, che quest’anno cade il 28 settembre, abbiamo selezionato un pot-pourri di accessori a tema rabbit che vi faranno drizzare le orecchie. Dallo splitter audio jack a forma di coniglietto perfetto per gli innamorati che vogliono ascoltare la musica assieme fino allo speaker bluetooth che emette anche luce ambient (preludio di quella cosa che si fa come conigli), le chicche sono tante. ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 5^ Giornata : Belotti fenomenale - Sirigu da Nazionale : TOP 11 Serie A – Un altro turno di Serie A è andato in archivio. L’Inter fa 5 su 5 vincendo contro la Lazio, la Juventus segue a due punti di distanza, grazie alla rimonta di Brescia. Al terzo posto si issa l’Atalanta, che sbanca l’Olimpico. Il Napoli cade contro il Cagliari, ancora male Milan e Lazio. In zona salvezza colpaccio del Lecce a Ferrara, Spal e Sampdoria in crisi nera. Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della ...

Giornata internazionale della pace 2019 perché si celebra il 21 settembre : Il 21 settembre, come ogni anno, si celebra la Giornata internazionale della pace. La pace è il requisito fondamentale per garantire la crescita e il benessere di ogni popolo ed essere umano. Su questo principio si basa la risoluzione 36/67 dell2019;Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha istituito il 30 novembre 1981 la Giornata internazionale della pace. La risoluzione stabiliva che il terzo giovedì di settembre di ogni anno ...

Giornata Nazionale sulla SLA : raccolti 250.000 euro - oltre 80 monumenti illuminati : La Giornata Nazionale sulla SLA, promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, domenica 15 settembre in 150 piazze italiane con 300 volontari e 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG, ha consentito di raccogliere 150.000 euro che AISLA, attraverso l’Operazione Sollievo, utilizzerà per sostenere le persone con SLA con aiuti gratuiti e concreti per l’assistenza domiciliare come contributi per poter contare sulla ...

Giornata Nazionale della merenda - ecco perché si festeggia : La merenda è una sana abitudine praticata da 34 milioni di italiani, tanto da meritarsi una Giornata nazionale: ricorre il 17 settembre, quando ricomincia la sua stagione principale. I ritmi di nuovo intensi, sia a scuola che al lavoro, richiedono infatti spuntini di metà mattina e di metà pomeriggio anche secondo il parere dei nutrizionisti. Che promuovono il consumo di cinque pasti al giorno (tre principali e due ...

Oggi è la Giornata Nazionale della Merenda - per la maggior pare dei bambini è ipercalorica : La maggioranza del 54% dei bambini italiani fa una Merenda inadeguata con il consumo di alimenti con eccessiva densità calorica ma c’è anche una minoranza del 3,4% che, al contrario, la salta addirittura del tutto a metà mattino. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata Nazionale della Merenda, sulla base dell’ultima indagine Okkio alla salute. La Merenda rientra tra le abitudini più radicate della tradizione alimentare ...

XII Giornata Nazionale sulla SLA : domenica 15 settembre 300 volontari in 150 piazze : 150 piazze, 300 volontari e 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 persone con SLA in Italia: è la Giornata Nazionale sulla SLA, #GN19, promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, domenica 15 settembre. L’iniziativa nelle 150 piazze italiane si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una delle ...

Il 26 agosto è la Giornata internazionale del Cane : sulle spiagge o tra le vette - ecco dove gli amici a 4 zampe sono i benvenuti : Affettuosi e sempre pronti a regalare gioia, gli amici a quattro zampe si meritano senz’altro una vacanza, da condividere con la propria famiglia adottiva. L’occasione è la Giornata internazionale del Cane, che ricorre il 26 agosto 2019. In Italia, il 50% delle famiglie si considera “pet addicted” e quando pianifica le vacanze ricerca strutture organizzate per accogliere cani, gatti o animali di piccola taglia. E sono sempre più gli hotel che ...

Il 21 agosto la Giornata internazionale dell'imprenditore : Roma, 19 ago. (Labitalia) - Il 21 agosto si celebra la Giornata internazionale dell’imprenditore[...]

Giornata internazionale dei mancini/ 13 agosto - i più famosi nella storia : Giornata internazionale dei mancini: oggi, 13 agosto 2019, si celebra l'International Lefthanders Day. Da Obama a Tom Cruise, ecco chi festeggia.

10 gadget per mancini per festeggiare la loro Giornata internazionale : Oggi si celebra l’orgoglio mancino: si tratta infatti della giornata internazionale di chi usa come mano principale la sinistra. Per festeggiarla a tema, abbiamo selezionato 10 accessori utilissimi per chi scrive con la mano del diavolo (così veniva considerata non troppo tempo fa la mano sinistra). Dal mouse alla tastiera, gli accessori per “lefty geek” abbondano, così come gli utensili da cucina: chi ha il bernoccolo per i ...