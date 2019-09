Giornalismo | Paolo Borrometi è il nuovo vicedirettore dell’AGI

Ziliani : “Dybala era Messi (come Zaniolo) - Kean era Paolo Rossi : i deliri del Giornalismo sportivo italiano” : La stampa è impazzita, scrive Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano, nella sua consueta rubrica del lunedì. E cita qualche esempio a dimostrarlo. Il 13 febbraio 2019, il vice direttore di RaiSport, Marco Marzocchi, scriveva su Twitter che non avrebbe scambiato Zaniolo per Messi. Due anni prima, l’11 aprile 2017, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, scriveva che non era possibile paragonare Messi e Dbala: “Leo vale per i gol, non per il ...