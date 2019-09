Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : quali sono gli obiettivi dell’Italia? Tra Olimpiadi e Finali - si possono vincere medaglie? : La qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questo deve essere l’unico grande obiettivo dell’Italia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, quello che verrà in più sarà gradito e accolto con piacere ma il pass per la rassegna a cinque cerchi viene prima di qualsiasi altra cosa. Cosa devono fare le nostre Nazionali per agguantarlo? Essere tra le migliori nove squadre del turno ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Italia in missione! C’è un’Olimpiade da conquistare! : L’Italia va in missione, vola a Stoccarda ed è pronta ad battagliare punto su punto, esercizio su esercizio, per conquistare un sogno: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo è il grande obiettivo del quadriennio per le nostre Nazionali di Ginnastica artistica che saranno impegnate ai Mondiali in programma dal 4 al 13 ottobre, l’obiettivo è quello di staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi con entrambe le ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : calendario e date. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo in terra teutonica dove andrà in scena la rassegna iridata che precede le Olimpiadi di appena nove mesi. Questo appuntamento metterà in palio anche diversi pass per i Giochi di Tokyo 2020, in particolar modo nove nelle gare a squadre: saranno determinanti i turni di qualificazioni, previsti per i ...

FOTO Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia ha la sua mascotte - l’elefante Tessa posa con le azzurre : Un’elefante di nome Tessa (l’apostrofo non è un errore, stiamo parlando di una “femminuccia”). Questo simpatico pupazzo è la mascotte dell’Italia femminile che si sta preparando per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena dal 4 al 13 ottobre. La nostra Nazionale è partita ieri alla volta di Stoccarda, le ragazze del DT Enrico Casella hanno viaggiato sul pullman che da Brescia le ha portate in ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Italia col body giallo-nero! Creazione particolare per la qualifica. Come si vestiranno le azzurre? : Saremo tutte giallo-nere per un giorno. Questi saranno i colori che caratterizzeranno i body dell’Italia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la Nazionale femminile indosserà le particolari creazioni di Sigoa nel turno di qualificazione in programma sabato 5 ottobre (le azzurre scenderanno in pedana alle ore 09.00). La nuova collezione usa queste particolari tonalità cromatiche, il giallo non è mai stato un colore di riferimento per ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia e il suo quintetto. Da dove vengono le azzurre - quanti anni hanno e dove si allenano? : L’Italia affronterà i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica con un quintetto giovane e interamente del Nord, quattro 16enni e una 19enne nate tra Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. La formazione femminile, impegnata nella rassegna iridata che andrà in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, scenderà in pedana per andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per togliersi diverse soddisfazioni vista ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i migliori punteggi stagionali delle azzurre - tutti i personali delle Fate. Come si presenta l’Italia : L’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 femminile, il nostro quintetto femminile si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata e sta già pensando al turno di qualificazione dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di Enrico Casella vogliono incantare e hanno le potenzialità per ottenere dei buoni risultati ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i precedenti delle azzurre. Quattro Fate al debutto iridato - Carofiglio alla seconda presenza : Quattro esordienti e una ragazza alla seconda partecipazione. Questa è l’Italia che si presenta ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Il CT Enrico Casella può contare su una formazione di assoluto spessore tecnico, capace di mettersi già in risalto in ambito internazionale ma che per gran parte non ha ancora assaporato il gusto di una rassegna iridata. Le Fate sono infatti ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : quali attrezzature a Stoccarda? Tutto di marca Spieth : il dettaglio per ogni specialità : Inizia a salire la febbre per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, l’evento metterà in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le migliori nove squadre del turno di qualificazione, escluse quelle finite sul podio ai Mondiali 2018, staccheranno il pass per il Sol Levante. Si preannuncia grande battaglia nell’appuntamento più importante dell’anno per la ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutto il regolamento. Chi partecipa - il format di gara e come ci si qualifica alle Finali : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Si tratta dell’evento più importante dell’anno, la rassegna iridata metterà in palio diversi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e si preannuncia estremamente spettacolare con una lotta serrata per la conquista delle medaglie. Diamo uno sguardo dettagliato al regolamento della kermesse. QUALI GARE SONO PREVISTE: Siamo in anno ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : come si può qualificare l’Italia alle Olimpiadi 2020? Il cammino azzurro verso Tokyo : L’Italia andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 attraverso i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Le nostre due Nazionali hanno tutte le carte in regola per staccare il pass a cinque cerchi, bisognerà essere tra le migliori 9 squadre del turno eliminatorio escludendo le compagini che sono già ammesse ai Giochi in base ai risultati dell’ultima ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : come ci si qualifica alle Olimpiadi? Tutti i criteri per Tokyo 2020 : pass per squadre e individualisti : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, metteranno in palio una grossa quantità di pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata sarà infatti l’evento principale di qualificazione ai Giochi che andranno in scena tra nove mesi: si chiuderà il quadro delle squadre ammesse alla prossima rassegna a cinque cerchi e molti individualisti potranno festeggiare il traguardo ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : la moviola in campo pronta al debutto! I dettagli della nuova rivoluzione - come funzionerà? : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, debutterà l’attesissimo nuovo meccanismo di moviola in pedana. Negli ultimi anni la multinazionale Fujitsu ha lavorato alacremente per poter realizzare il Judging Support System (3D Multi-Angle View), un complesso sistema di laser e telecamere che possa permettere ai giudici di poter usufruire di un supporto da utilizzare in caso di ricorso ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le convocate degli USA. Biles trascina le Campionesse - Hurd scartata - torna Skinner : Gli USA hanno svelato la formazione che parteciperà ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Le Campionesse del Mondo voleranno in terra teutonica per difendere il titolo a squadre e non dovrebbero avere particolari problemi a realizzare l’impresa, la corazzata a stelle e strisce sarà trascinata dal fenomeno Simone Biles che insegue il quinto titolo all-around della carriera. La ...