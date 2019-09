Gentiloni tra due fuochi

Ue - primo incontro tra David Sassoli e Gentiloni commissario : L'articolo Ue, primo incontro tra David Sassoli e Gentiloni commissario proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulpito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte : "Gentiloni? Solo un traditore - venduto a Merkel e Macron" : Durissima la reazione di Matteo Salvini alla nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo agli Affari economici. Nomina nell'aria da giorni, da che M5s e Pd hanno trovato l'intesa-inciucio per governare insieme, e adesso ufficiale. "È la conferma che Conte ha fatto il patto col diavolo, con Merke

Ue - Gentiloni : “Italia non può rimanere alla finestra - ha diritto a ruolo decisivo” : Il neo-commissario europeo designato dall'Italia, Paolo Gentiloni, parla degli obiettivi di Roma all'interno dell'esecutivo comunitario: "L'Italia non può rimanere alla finestra, tanto meno essere fuori dalla porta. Credo che abbiamo tutto il diritto di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea".Continua a leggere

Migranti : Casarini - 'stracciare accordi Italia-Libia di Minniti e Gentiloni' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "Stracciare gli accordi Italia-Libia firmati da Minniti e Gentiloni". E' quanto propone Luca Casarini di Mediterranea su Twitter che si dice anche d'accorso sull'abolizione del decreto sicurezza bis.

Ue - Gentiloni incontra Von Der Leyen al lavoro per nuova stagione : Paolo Gentiloni, commissario europeo designato dall'Italia, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen

Come è andato l'incontro tra von der Leyen e Gentiloni : L'Italia ha designato il suo commissario europeo, ma la decisione sul portafoglio "di peso" dell'esecutivo comunitario che verrà affidato da Ursula von der Leyen all'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni non si conoscerà fino a martedì prossimo. L'incertezza è fra tre diverse responsabilità, tutte in settori economici e molto importanti nella politica Ue e nazionale: gli Affari economici e ...

Paolo Gentiloni incontra Ursula von der Leyen : «Nuova stagione europea» : L’incontro di questa mattina, strettamente bilaterale, serviva ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì. Ma per il Financial Times Gentiloni è destinato alla Concorrenza

UE - Gentiloni ha incontrato Von der Leyen : "Clima di grande amicizia" : L’ex premier Paolo Gentiloni, designato ieri da Giuseppe Conte (II) come commissario italiano nel nuovo esecutivo Ue, è volato a Bruxelles per il previsto incontro con la presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Gentiloni si trova in queste ore al palazzo Charlemagne dove, a colloquio con Von der Leyen, apprenderà della delega che gli verrà conferita nella nuova Commissione. L'ex presidente del ...

Commissione Ue - a Bruxelles un’ora di colloquio tra Gentiloni e Von der Leyen. Martedì la nuova presidente annuncia deleghe : È durato circa un’ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, e la presidente eletta Ursula von der Leyen. Il presidente Pd ed ex premier ha evitato i media, entrando direttamente con l’auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Il bilaterale servirà a orientare le decisioni della ex ministra alla Difesa tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, ...

Governo - Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue La lista completa : i nomi| Ritratti : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea