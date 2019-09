Gazzetta | Ancelotti si sarà chiesto come mai con tante rotazioni c’è un calo fisico così

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) Se onestamente il Napoli visto col Cagliari meritava di vincere, questo del mezzogiorno partenopeo no È tutto racchiuso in questa frase il commento di Maurizio Nicita alla prestazione del Napoli di ieri contro il Brescia Tre punti, un San Paolo finalmente pieno e che spinge la squadra sino all’ultimo minuto, Mertens sempre decisivo sotto porta e Di Lorenzo in coscrescita Queste le uniche note positive del lunch match, il che non può che preoccuparein vista della partita di Champions di mercoledì che va vinta senza condizionali. Dopo un primo tempo in cui gli azzurri avrebbero potuto segnare più di due reti, il Brescia torna in campo con una mentalità aggressiva e accorcia le distanze rischiando in più occasioni il pareggio Alla fineesalta questa vittoria nella sofferenza e fa bene. Ma in privato e col suo staff si starà di sicuro interrogando: com’è ...

