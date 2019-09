Fratelli trovati morti in una stanza d' hotel | ecco perché risulta indagato un farmacista

Fratelli belgi trovati morti in hotel a Firenze - indagini sull'acquisto del farmaco : Nel registro degli indagati un farmacista che avrebbe venduto l'Oxicodone cloridrato (un potente analgesico a base di oppiacei, di cui è stato trovato lo scontrino all'interno della camera) ai due ragazzi senza ricetta

Due Fratelli belgi sono stati trovati morti in un hotel a Firenze : nella loro stanza c’erano alcune scatole vuote di analgesici oppioidi : Domenica 29 settembre due fratelli belgi sono stati trovati morti nella stanza d’albergo in cui alloggiavano a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. I due – Dries de Ceuster, di 26 anni, e Robbe De Ceuster, di 19

Il giallo dei due Fratelli belgi trovati morti in un hotel di Firenze : Non si sono presentati all'appuntamento con il padre e la sua compagna, né rispondevano alle chiamate telefoniche alla loro camera in un albergo di lusso di Firenze. Il padre è andato a cercarli e ha fatto la terribile scoperta: i due figli, Dries e Robbe De Ceuster, 27 e 20 anni, erano privi di vita, i corpi riversi sul letto. Accanto c'erano quelle che gli investigatori della Polizia di Stato della questura di Firenze ritengono essere - ...

