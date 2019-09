Francesca Fialdini e la vita privata | Il cambiamento dopo La Vita in Diretta

Ascolti Barbara D’Urso e Francesca Fialdini : chi ha vinto la sfida : Barbara D’Urso ha batutto Francesca Fialdini: gli Ascolti di Domenica Live Gli Ascolti tv di domenica 29 settembre hanno determinato non poche sorprese. Dopo aver debuttato nella nuova stagione con il 12,19% di share e 1.925.000 telespettatori, la seconda puntata di Domenica Live ha fatto registrare il 13,6% di share, pari a 1.736.000 telespettatori (finale all’11,2%). Barbara D’Urso ha battuto Francesca Fialdini: sono stati ...

Francesca Fialdini - Da noi a ruota libera. L’annucio : “Avremo una…” : Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini rompe il silenzio sulla seconda puntata Andrà in onda oggi, domenica 29 settembre 2019, la seconda puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini, partito con ottimi ascolti la settimana scorsa e trasmesso dopo Domenica In di Mara Venier. E aspettando proprio il secondo appuntamento di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini qualche ora fa ha rotto il ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Fialdini - svelato perché indossa sempre le stesse scarpe : Francesca Fialdini svela il suo segreto e confessa perché indossa sempre le stesse scarpe. La conduttrice ha conquistato la domenica pomeriggio con il nuovo programma A ruota libera che è già un successo. Su Instagram e Facebook in tanti si sono complimentati con lei per la sua eleganza e bravura. Fra i tanti commenti positivi anche quelli di chi, molto incuriosito dal look della Fialdini, si chiede perché indossa sempre le stesse calzature. La ...

“È vero - ho un problema”. Francesca Fialdini - il dettaglio fisico che nessuno finora aveva notato : In televisione tutti fanno caso a tutto, persino ai particolari che sembrano più insignificanti. Sul profilo Instagram di Francesca Fialdini i complimenti abbondano e i follower non perdono occasione per far notare alla conduttrice di ‘A ruota libera’ uno strano dettaglio a cui hanno fatto caso. Ovvero: perché indossa sempre le stesse scarpe? Sono tantissimi i post dei follower dopo la prima puntata della trasmissione: ‘Bravissima’, ‘Sensibile’, ...

Da noi... a ruota libera - Francesca Fialdini e quel problema ai piedi : lo strano dettaglio in televisione : Non sfugge niente all'affezionatissimo pubblico di Francesca Fialdini, bella e brava conduttrice Rai di Da noi... A ruota libera. Tra i tanti commenti alle sue immagini su Instagram c'è anche quello di un utente che nota come la Fialdini tenda a indossare sempre le stesse scarpe. La conduttrice in m

Da noi... a ruota libera - Francesca Fialdini batte Barbara D'Urso? Clamorosa esultanza della conduttrice : Un debutto indimenticabile per Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera, il nuovo show della domenica pomeriggio in onda su Rai 1, in onda dopo la Domenica In di Mara Venier e che ha preso il posto del programma di Cristina Parodi. Anzi, un debutto indimenticabile: con grossissima sorpresa, h

Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso e Domenica Live : la reazione della conduttrice : Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera batte Barbara d’Urso e la sua Domenica Live: grande gioia per la conduttrice Ottimo debutto per Francesca Fialdini con la prima di Da Noi… A Ruota Libera. Il nuovo show della Domenica pomeriggio di Raiuno, in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier, ha battuto […] L'articolo Francesca Fialdini batte Barbara d’Urso e Domenica Live: la reazione della conduttrice proviene ...

Francesca Fialdini - il gelo dopo l’invito a Mara Venier. Le ha risposto ‘così’ : Anche Francesca Fialdini è stata ospite di Mara Venier nella seconda puntata di Domenica In, quella del 22 settembre 2019, Francesca Fialdini, conduttrice del nuovo programma domenicale, ‘Da noi… A ruota libera’, che va in onda nella fascia oraria occupata lo scorso anno da Cristina Parodi. Ma oltre a presentare la sua nuova trasmissione, la Fialdini ha rilasciato delle confidenze alla ‘zia Mara’. Inizialmente però la ex regina de ‘La Vita in ...

Francesca Fialdini ribatte ad un hater : Indosso le stesse scarpe perché ho un problema ai piedi : Svelato il motivo per cui Francesca Fialdini ama indossare sempre le stesse scarpe: a spiegarlo è stata proprio la conduttrice Rai, che ha colto il commento di un hater come l’occasione giusta per svelare un suo problema. Il debutto della conduttrice nella domenica pomeriggio di Rai 1 è stato un grande successo: Francesca Fialdini ha dimostrato di avere grinta, capacità e preparazione, guadagnandosi uno dei posti più ambiti nel palinsesto del ...

Francesca Fialdini ha battuto Barbara d’Urso : “Siete stati tantissimi!” : Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini ha vinto su Domenica Live di Barbara d’Urso Hanno debuttato ieri, 22 settembre 2019, i due programmi protagonisti della nuova sfida della seconda parte della domenica pomeriggio, ossia la riconfermatissima Domenica Live di Barbara d’Urso e il nuovo Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. E la prima vittoria in termini di ascolti, a sorpresa, se l’è aggiudicata proprio ...

Domenica In - Francesca Fialdini parla del fidanzato : cosa le scuce Mara Venier : A Domenica In, Mara Venier chiesto a Francesca Fialdini qualcosa sulla sua vita privata. La conduttrice è sempre molto restia a parlare della sua situazione personale. Ma Mara Venier sa sempre come far parlare i suoi ospiti, che con lei si sentono sempre a loro agio. Dunque la bella Francesca ha amm

Da noi - a ruota libera : Francesca Fialdini ‘liquidata’ da Mara Venier : Domenica In, Francesca Fialdini invita Mara Venier a “Da noi… a ruota libera”, ma lei glissa E’ stata ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 22 settembre 2019, Francesca Fialdini, conduttrice del nuovo programma domenicale in onda nella fascia oraria lo scorso anno occupata da Cristina Parodi, dal titolo Da noi… a ruota libera. E nel salotto della collega l’ex padrona di casa de La vita in ...