Francesca De Andrè sta meglio | ultime news dopo il collasso

Francesca De André ha un malore fuori dagli studi di “Live – Non è la D’Urso” : trasportata d’urgenza al San Raffaele : Francesca De André doveva intervenire in diretta a “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5 ma proprio pochi minuti prima dell’inizio del programma ha avuto un malore. Subito soccorsa, tutti i tentativi di rianimarla da parte della produzione sono stati vani motivo per cui si è reso necessario l’intervento del 118. La De André è stata così trasportata d’urgenza in ambulanza al vicino ospedale San Raffaele. ...

Francesca De Andrè - Giorgio a Live Non è la D’Urso : “L’ho tradita!” : Live Non è la D’Urso: spunta l’audio di Giorgio Tambellini sul tradimento di Francesca De Andrè A Live Non è la d’Urso è stato fatto ascoltare l’audio nel quale la migliore amica di Francesca De André, Alessandra Grimoldi aveva raccontato qualche mese fa a Biagio d’Anelli il presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Alessandra ha raccontato quello che sarebbe avvenuto la sera prima tra Giorgio e una ragazza, mentre ...

Live Non è la d'Urso - Giorgio Tambellini : "Ho tradito Francesca de Andrè con un bacio e basta". Scontro con Biagio d'Anelli (VIDEO) : Scontro a tutto spiano tra Giorgio Tambellini e Biagio d'Anelli a proposito del tradimento di Tambellini ai danni di Francesca de Andrè. Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano una settimana fa a Domenica Live affermando che lui e sua sorella Fabrizia avrebbero architettato un vero e proprio piano per farle credere che Giorgio l'aveva tradita mentre invece non era così (anche se Tambellini già durante il Grande Fratello ha ...

Francesca de André in ospedale per un collasso : "Sta bene" l'annuncio a Live non è la d'Urso : AGGIORNAMENTO 22:20 - L'inviata in diretta dall'ospedale San Raffaele di Milano conferma "Si è ripresa, sta bene, ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi che sono stati veramente tempestivi". Francesca de André in ospedale per un collasso, l'annuncio a Live non è la d'Urso Inizio con il colpo di scena per la terza puntata di Live Non è la d'Urso. Francesca de André, che sarebbe dovuta essere ospite della trasmissione, ha avuto un ...

