Francesca De André ha un malore fuori dagli studi di “Live – Non è la D’Urso”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019)Dedoveva intervenire in diretta a “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5 ma proprio pochi minuti prima dell’inizio del programma ha avuto un. Subito soccorsa, tutti i tentativi di rianimarla da parte della produzione sono stati vani motivo per cui si è reso necessario l’intervento del 118. La Deè stata così trasportata d’urgenza in ambulanza al vicino ospedale San Raffaele. Le sue condizioni sono state presto stabilizzate, come ha fatto sapere un’inviata della trasmissione durante un collegamento in diretta con Barbara D’Urso: “Ci siamo continuamente tenuti in contatto con i suoi collaboratori eora sta bene“, ha spiegato. “Sono contenta – ha risposto sollevatala conduttrice – perché nonostante le indicazioni del 118 noi non siamo riusciti a rianimarla. Sono stati ...

trash_italiano : Il malore di Francesca De André in breve. #noneladurso - trash_italiano : Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza - trashcartier : RT @trash_italiano: Il malore di Francesca De André in breve. #noneladurso -