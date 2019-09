Fotocamera Moto 2 di Motorola si aggiorna per supportare nuove funzionalità

Ifa 2019 - Motorola One Zoom con quadrupla Fotocamera : Con Motorola One Zoom lo storico brand americano ora sotto l’ala di Lenovo sale di un altro gradino nella scala delle performance. Basta una rapida occhiata alla parte frontale e al nome per comprendere subito che si tratta di un terminale votato alla fotografia con un quadruplo sensore sul retro. Con design in vetro satinato, logo illuminato con led per le notifiche e dalle sfumature decise, Motorola One Zoom punta su quattro occhi ...

Svelato il primo smartphone Motorola con Fotocamera frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa L'articolo Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Action è ufficiale in Italia : Android One e tripla Fotocamera posteriore con Action camera : Motorola One Action arriva ufficialmente in Italia: è uno smartphone Android One di fascia medio-bassa che si crede una Action camera. L'articolo Motorola One Action è ufficiale in Italia: Android One e tripla fotocamera posteriore con Action camera proviene da TuttoAndroid.