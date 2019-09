Forza Italia lancia la sfida per governare e risolvere i problemi del territorio

La7 - la gaffe di Celata su Berlusconi : “Il leader di Forza Italia compie trent… sì - gli piacerebbe” : “Silvio Berlusconi compie trent… ehm, scusate, gli piacerebbe. Ottantatré anni”. Divertente gaffe, subito corretta, di Paolo Celata, durante la conduzione del Tg La7. Il giornalista stava lanciando il servizio sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia secondo cui “Lega e fascisti li ho fatti entrare io nel governo, li ho legittimati”. Video La7 L'articolo La7, la gaffe di Celata su Berlusconi: “Il leader ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto imita Bernini e Gelmini di Forza Italia (VIDEO) : "Sì con Berlu, ma senza lattosio!"Ecco a voi la memorabile imitazione di @lucianinalitti della Gelmini e della Bernini!#CTCF @fabfazio pic.twitter.com/drg53UXLIM— Che tempo Che Fa (@chetempochefa) September 29, 2019 Nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa (il debutto su Rai2), Luciana Littizzetto ha imitato Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini di Forza Italia, definendole "le badanti di Silvio Berlusconi". Il ...

Italia Viva vuole i seggi al centro di Camera e Senato - battaglia per far trasferire il M5s verso sinistra e avvicinarsi ai banchi di Forza Italia : In 24 ore ha scaricato Romano Prodi ironizzando sul soprannome di “Mortadella” e ha difeso Silvio Berlusconi sostenendo che indagarlo per le stragi mafiose del 1992 e 1993 – secondo lui “senza uno straccio di prova” – è un “pessimo servizio” che i pm fanno “alle istituzioni”. E ora Matteo Renzi vuole tradurre l’avvicinamento a Forza Italia e l’allontanamento dal partito che ...

Italia viva punta Forza Italia : l’obiettivo di Renzi e Boschi è l’eredità di Berlusconi : Italia viva e Forza Italia potrebbero trovarsi presto dalla stessa parte della barricata, nella battaglia contro l'aumento dell'Iva. Ed è chiaro l'intento di Renzi di aprire agli azzurri, anche dopo le ultime dichiarazioni di Boschi: "Che qualcuno sia a disagio con la svolta estremista di Salvini è vero. I moderati non stanno con i sovranisti, questo è certo".Continua a leggere

Maria Elena Boschi attacca Salvini e strizza l'occhio a Forza Italia : "Lui estremista - c'è malcontento" : A gestire in primissima linea la campagna acquisti per Matteo Renzi, a cercare di portare in Italia Viva nuovi volti, ecco Maria Elena Boschi. Già sabato l'annuncio: presto nuovi ingressi. E il giorno successivo, intervistata da Il Messaggero, torna sul punto, cercando anche di seminare zizzania nel

Boschi : «Presto altri arrivi dal Pd. Forza Italia è a disagio con Salvini» : Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, dopo la scissione e la nascita del vostro partito, siete di fatto il terzo azionista della maggioranza. Il rapporto con M5S e Pd...

Berlusconi : «Lega e fascisti non vincono senza Forza Italia - li abbiamo legittimati» : «Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la...

Silvio Berlusconi - attacco a chi ha lasciato Forza Italia : "Degli stupidi - non ho detto cogl***" : In questi giorni di riposizionamenti e cambi di casacca nessuno può dormire sonni tranquilli. Eppure, un effervescente Silvio Berlusconi, intervenuto a un evento di Forza Italia a Milano, mostra di non aver paura: "Forza Italia è un partito indispensabile per la libertà. Poi c’è qualche stupido che

Ius Culturae - la fronda in Forza Italia : ecco chi vuole la cittadinanza automatica ai migranti : "Siamo ancora all'inizio" dice Giuseppe Brescia, pentastellato, presidente della commissione Affari costituzionali che ha annunciato che dal 3 ottobre alla Camera si discuterà lo ius Culturae. Oltre al testo a prima firma di Laura Boldrini (che all'epoca della stesura era di Liberi e uguali) ne spun

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre : Forza Italia Viva. Difende Silvio dall’inchiesta sulle stragi - di cui non sa nulla : La sparata Renzi fa il Caimano e “assolve” l’ex Cav. sulle stragi di mafia Sfida aperta a magistrati e sentenze – Il capo di Italia Viva attacca i pm di Firenze (che processano i suoi genitori) e spaccia per assolto il prescritto Papa di Marco Lillo Italia Morta di Marco Travaglio Munitevi di un bel sacchetto da vomito e leggete qua: “…Vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi ...

PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia in campo per ripulire la Capitale : Roma – PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia al lavoro per ripulire la Capitale Oggi, dopo aver dato il via all’iniziativa il 19 settembre con la pulizia dei giardini che circondano il Colosseo, i Giovani di Forza Italia si ritroveranno alle ore 17:00 in piazzale caduti della Montagnola per la seconda tappa di PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future, armati prima di tutto di buona volontà ...