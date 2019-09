Fortnite | Come ottenere la Skin Glow

Guida Fortnite x Batman - come completare tutte le sfide dell’evento Benvenuto a Gotham City : Fortnite x Batman è l'ultima trovata degli sviluppatori di Epic Games per mantenere attiva la grande community che ancora affolla la sua celebre Battaglia Reale su PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile - che siano iOS o Android. Si tratta di un grande evento speciale dedicato al supereroe di casa DC Comics, avviato ufficialmente da poche ore per celebrare a dovere il Batman Day di quest'anno. E che terrà banco ...

Fortnite : un leak svela l'evento "Welcome to Gotham City" dedicato a Batman : Sembra che Epic Games stia organizzando un nuovissimo evento crossover tra Fortnite e il franchise di Batman, stando all'elenco di sfide trapelate.Questa nuova serie di sfide, chiamata "Welcome to Gotham City", sarà presumibilmente inclusa nel crossover e verrà attivata prima del Batman Day del 21 settembre.Per chi non lo sapesse, è un giorno in cui i fan si riuniscono per celebrare il popolare franchise e abbastanza presto sembra che i ...

Ancora regali in Fortnite : come ottenere il Pack PS Plus gratis : Quella di Fortnite è una storia assai particolare. Nato come un banale shooter in terza persona con elementi da tower defense, ha poi saputo rinnovarsi introducendo un'avvincente modalità Battle Royale. Per altro da poter scaricare gratuitamente su un po' tutte le piattaforme in commercio, come PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Il videogame a marchio Epic Games è ora un vero e proprio ...

Gears 5 è il primo gioco a superare Fortnite Come titolo più giocato su Xbox Live in oltre un anno : Fortnite, ormai lo sappiamo tutti, è un titolo che ha riscosso un successo incredibile. E' il gioco più popolare al mondo e, dall'estate del 2018, è stato costantemente in cima alle classifiche settimanali per i giochi più giocati su Xbox Live. Tuttavia, come notato da un utente su ResetEra, il dominio del battle royale sembra terminato.Attualmente, Gears 5 è il gioco più giocato su Xbox Live ed è diventato il primo gioco in oltre un anno a ...

Overwatch come Fortnite : cross-play in arrivo dopo l’uscita su Switch? : Overwatch è pronto ad arricchire anche il catalogo di Nintendo Switch. dopo aver debuttato più di tre anni fa - era il maggio del 2016 - su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'hero shooter di casa Blizzard Entertainment è stato confermato in uscita sulla console ibrida del colosso di Kyoto. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella del 15 ottobre di quest'anno, come svelato nel corso del più recente Nintendo Direct, ...

Usa uno spray su distributori di benzina in Fortnite Stagione 10 : come completare la sfida del momento : Usa uno spray su distributori di benzina in Fortnite. È questa una delle tante missioni della Battaglia Reale più giocata di sempre, introdotte dai ragazzi di Epic Games con la Settimana 2 della decima Stagione. Partita il primo agosto, la nuova season ha portato con sé non solo un gigantesco veicolo dalle sembianze di un robot - il B.R.U.T.O., utilizzabile da due giocatori contemporaneamente -, ma anche un sistema di Missioni semplici e ...

Guida Fortnite 10 : Spara e Spera - come completare tutte le Missioni della Settimana 2 : Fortnite 10 è entrato ufficialmente nella sua seconda Settimana. Dopo l'avvio controverso della decima stagione - soprattutto per la presenza di robot non troppo apprezzati dalla grande community dello Sparatutto online -, i ragazzi di Epic Games continuano per la loro strada, mettendo da parte il canonico sistema di Sfide Settimanali per abbracciare quello delle Missioni. La più recente è Spara e Spera, che mette alla prova le nostre abilità ...