Formula 1 | Villeneuve punge la Ferrari dopo il Gran Premio di Sochi | “sono stati puniti”

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’ex campione del mondo canadese ha commentato la strategia di gara della, esprimendo il proprio punto di vista al riguardo La strategia scelta dallaper ildi Russia ha creato discussioni e polemiche non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche all’interno della scuderia stessa, con Leclerc che ha insistito fin dai primi giri per tornare in testa a scapito di Vettel. Lapresse Una questione gestita non proprio benissimo dal muretto box del Cavallino, in balia dei team radio dei propri piloti per alcuni interminabili giri. Su questa situazione si è soffermato Jacquesai microfoni di Sky Sport F1, esprimendo il proprionte punto di vista: “non hanno detto a Vettel di cedere la posizione come voleva Charles. Allahanno speso tutto il resto della gara pensando a come rimettere Leclerc davanti senza che Seb ...

