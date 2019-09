Formula 1 – Montezemolo difende la Ferrari e ironizza | “un cambio con me presidente?

Formula 1 - Montezemolo allontana Hamilton dalla Ferrari : “gli abbiamo venduto qualche macchina - ma…” : Nel corso dei festeggiamenti per i 90 anni della Ferrari in Piazza Duomo ha parlato anche Montezemolo, soffermandosi sul futuro di Hamilton Una giornata di festa per la Ferrari, vissuta al massimo da tutti i tifosi del Cavallino, presentatisi in diecimila in Piazza Duomo per rendere omaggio a chi ha reso grande nel tempo il team di Maranello. photo4/Lapresse Presenti tanti personaggi del passato, tra cui anche Luca Cordero di Montezemolo, ...