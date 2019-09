Foligno | maestro chiamò scimmia due bimbi nigeriani La Procura chiede il processo | “È

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Aveva insultato due bambini di colore, suoi alunni apostrofandoli “brutto” e “”, costringendo uno di loro a girare il banco verso la finestra. Ladi Spoleto, ora che le indagini si sono concluse, non ha dubbi: è stato razzismo. Responsabile unsupplente, ora sospeso, che insegnava in una scuola pubblica di. Per lui sono stati ipotizzati due reati: abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti, entrambi aggravati dall’odio etnico e razziale. In particolare, secondo l’accusa, il docente ha avviato “trattamenti umilianti, degradanti e discriminatori” al punto da – riporta la Nazione – “mettere in pericolo la salute psichica” dei bambini, causando “stati d’ansia e disturbi del comportamento”. L’uomo, al contrario, ha sempre negato di avere agito per razzismo, sostenendo invece ...

