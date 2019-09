Firenze | morti 2 fratelli belgi in hotel | indagato farmacista

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Marco Della Corte L'episodio è accaduto nel centro del capoluogo toscano, nella stanza dell'albergo sarebbero stati trovati dei farmaci: le indagini proseguono Due ragazzi di nazionalità belga sono stati trovatiall'interno di un albergo a, in piazza Santa Maria Novella. La tragedia è accaduta in data 29 settembre 2019 nel pomeriggio. Sui corpi non sarebbero stati rivelati segni di violenza. Bisogna ancora stabilire le reali cause di morte dei due giovanistranieri. Si ipotizza, ma è tutto da accertare, che a porre fine alle giovani vite sarebbe stato un mix letale di alcol e sostanze stupefacenti. Nella stanza d'albergo dei giovani non sarebbe stata trovata tuttavia alcuna droga Al momento sarebbeun. Come leggiamo da un recente articolo di TGcom24, sarebbe infatti al vaglio degli inquirenti l'acquisto di un farmaco senza ricetta. ...

SkyTG24 : Fratelli belgi morti in hotel a Firenze, indagato un farmacista - MediasetTgcom24 : Fratelli belgi morti in hotel a Firenze, indagato un farmacista #firenze - Agenzia_Italia : Il giallo dei due #fratelli belgi trovati morti in un hotel di #Firenze -