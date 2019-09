Fiat 500 elettrica | tutto quello che  sappiamo sulla nuova citycar a ioni di litio

Mancini a Torino per provare la Nuova Fiat 500X Sport : Dopo la presentazione internazionale della Nuova Fiat 500X Sport, avvenuta la scorsa settimana al Centro Tecnico Federale di Coverciano, oggi il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato accolto a Torino da Luca Napolitano, Head of Fiat and Abarth Brands EMEA. L’incontro si è tenuto nello storico stabilimento Mirafiori dove il CT della Nazionale […] L'articolo Mancini a Torino per provare la Nuova Fiat 500X Sport ...

Fiat presenta la nuova 500X Sport : il top di gamma che esalta la sportività : Dedicata a un cliente più giovane e dinamico, con una forte attitudine Sportiva, la 500X Sport è la "punta di diamante"...

Fiat 500X Sport - Al volante della 1.3 Turbo 150 CV : Dopo laggiornamento dello scorso anno che ha portato con sé anche nuovi motori, la famiglia della Fiat 500X si arricchisce della nuova versione Sport in attesa dell'arrivo delle future versioni ibride.Atletica. Diversamente dalle componenti meno prestazionali della gamma, la più potente delle Sport non si distingue dalle altre 500X solo per lestetica, ma anche per gli affinamenti tecnici. Al Firefly 1.3 sovralimentato 150 CV non sono state ...

Nuova Fiat 500X Sport – Dinamismo - precisione - controllo e stile italiano [GALLERY] : Nuova Fiat 500X Sport, la “punta di diamante” della rinnovata gamma del crossover italiano.Dedicata a un cliente più giovane e dinamico, con una forte attitudine Sportiva, la 500X Sport è la “punta di diamante” della rinnovata gamma del crossover italiano che oggi si allarga con il nuovo e raffinato allestimento Lounge La Nuova Fiat 500X Sport esordisce presso il Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” a Coverciano ...

Fiat 500X Sport - La crossover diventa più grintosa : La Fiat presenta la 500X Sport, allestimento che si pone all'apice della gamma della crossover italiana. Dopo l'apparizione nel video musicale di Ava Max e l'anteprima alla sede della Figc di Coverciano, la vettura sarà protagonista dei tre porte aperte dei weekend di settembre già programmati per la promozione Zero+Zero dei marchi Fiat e Lancia. Nella stessa occasione verrà introdotta a listino anche la versione Lounge. Tutti i motori della ...

Fiat 500 e 500e - addio Usa. Stop alla produzione e alla vendita in nord America : Fiat getta la spugna oltreoceano: la 500 e la sua variante elettrica, la 500e non saranno più commercializzate in nord America. In una nota, l’azienda ha comunicato lo Stop alla produzione delle due vetture, il cui stock accumulato nella fabbrica di Toluca verrà smaltito per intero nel corso del 2020, senza tuttavia precisare quali modelli le rimpiazzeranno nell’impianto messicano. La mossa si può spiegare in diversi modi. Da un ...

Fiat 500X - Prime immagini della versione sportiva : Oltre alla Fiat Panda Trussardi nel nuovo video musicale dell'artista statunitense Ava Max la Fiat ha svelato anche un altro modello. Si tratta di una versione più sportiva della 500X, lungamente attesa e finalmente pronta al debutto. Come anticipato più volte, la variante più dinamica della Suv di Torino non avrà lo Scorpione sul cofano: per il momento la Abarth 500X rimarrà solo un sogno per gli appassionati del marchio. Oltre che dal filmato, ...