Ferzan Ozpetek | “La dea fortuna” è il nuovo film che segna il ritorno al suo cinema più

Can Yaman - lo stupore dopo Napoli e il gesto di Ferzan Özpetek (Video) : Bitter Sweet, Can Yaman e il successo tra il pubblico a Napoli Le sue vacanze a Napoli hanno dimostrato a Can Yaman il successo che il suo personaggio, Ferit Aslan, ha riscosso presso il pubblico italiano che tra l’altro ha apprezzato anche la sua interpretazione di Can Divit nella soap opera turca Erkenci Kus, serie […] L'articolo Can Yaman, lo stupore dopo Napoli e il gesto di Ferzan Özpetek (Video) proviene da Gossip e Tv.