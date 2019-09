Federica Panicucci avverte il compagno Marco Bacini | “Hai capito?”

Mattino 5 - rissa tra Cecchi Paone e la Martani : "Poveretta - devi tacere". Interviene Federica Panicucci : Uno sfogo rabbioso, quello di Alessandro Cecchi Paone a Mattino 5, il programma condotto su Canale 5 da Federica Panicucci. Nel mirino ci finiscono i vegani, nello specifico Daniela Martani, l'ex hostess Alitalia la quale si è spinta ad affermare che grazie all'alimentazione senza carne, pesce e der

Federica Panicucci si arrabbia a Mattino 5 : “Vuoi dirmelo tu?” : Mattino Cinque: Federica Panicucci perde la pazienza con Valerio Vassallo Federica Panicucci ha avuto l’arduo compito di dover condurre un dibattito sull’alimentazione vegana a Mattino 5. Tra gli ospiti in studio, oltre agli opinionisti fissi del programma come Alessandro Cecchi Paone ed Enrico Silvestrin, non poteva mancare Valerio Vassallo, l’animalista vegano per eccellenza. L’ospite ha messo a dura prova la pazienza ...

“Sto male”. Taylor Mega - la confessione a Mattino 5. Federica Panicucci gelata : Una notizia che ha fatto saltare sulla sedia tanti. Taylor Mega lo aveva detto qualche tempo fa e solo oggi ha deciso di parlare a cuore aperto. Taylor Mega lo ha confessato a Mattino 5: “Soffro di bulimia”, ha confermato. A Federica Panicucci spiega di non aver preferito continuare a restare in silenzio su questo suo problema per evitare di influenzare male coloro che la seguono. Taylor afferma di soffrire di bulimia da quando aveva 20 anni. Da ...

Enrico Silvestrin piange a Mattino 5 : l’appello a Federica Panicucci : Enrico Silvestrin commosso a Mattino Cinque: la richiesta a Federica Panicucci Enrico Silvestrin, questa mattina, è stato ospite di Federica Panicucci negli studi di Mattino 5, dove si è a lungo discusso di disturbi alimentari e dipendenze da sostanze stupefacenti. Mentre Valentina Dallari raccontava la sua esperienza, in merito alla sua lunga lotta contro l’anoressia, la bionda conduttrice ha dato la parola all’attore, convinta ...

Emma Marrone - Federica Panicucci lancia un messaggio speciale : Federica Panicucci addolorata per Emma Marrone a Mattino 5: “Forza” La seconda parte di Mattino 5 oggi si è aperta parlando di Emma Marrone. Venerdì scorso la cantante ha confessato sui social di doversi fermare a causa di un problema di salute da affrontare. Emma, aveva combattuto contro il cancro nel 2009 e nel 2013, e pochi giorni fa ha annunciato di dover risolvere ancora un problema di salute. La cantante nata nella scuola di ...

Federica Panicucci approda in prima serata? L’indiscrezione : Federica Panicucci dopo Mattino 5 condurrà un nuovo programma in prima serata? Il gossip Oggi il settimanale Vero ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Pare che Federica Panicucci, dopo il grande successo alla guida di Mattino Cinque, sarebbe in lizza per condurre una nuova trasmissione in prima serata su uno dei canali Mediaset. Questo programma, in base ai rumor raccolti dal ...

Federica Panicucci sbotta con gli autori di Mattino 5 : “L’ho detto!” : Mattino Cinque: Federica Panicucci perde la pazienza con gli autori Federica Panicucci a Mattino 5, durante la diretta in corso del programma, non poteva non parlare del compleanno di Belen Rodriguez. La bionda conduttrice ha ricordato i momenti più importanti della vita della showgirl, raccontando al pubblico anche della speciale dedica di De Martino per sua moglie. Federica stava dando la parola ai suoi opinionisti, quando gli autori hanno ...

Federica Panicucci e il suo compagno vicini alle nozze? Il gossip : Mattino 5: Federica Panicucci pronta a sposare Marco Bacini? L’indiscrezione Federica Panicucci e Marco Bacini fanno coppia ormai da diversi anni. I due sembrano essere davvero molto innamorati l’una dell’altro, tanto da far sognare i tanti fan che li seguono con grande affetto sui social. Finita qua? Nemmeno per idea perchè il settimanale Nuovo ha lanciato un gossip che ha già infiammato gli animi sul web, e non solo. Di cosa ...

Federica Panicucci - notizia bomba a Mattino Cinque : “E’ incinta!” : Mattino Cinque, Federica Panicucci lancia una notizia bomba: Kate Middleton è incinta La conduttrice di Mattino Cinque Federica Panicucci sembra essere una grande appassionata della Famiglia Reale di Londra. Non perde mai occasione di portare alla luce nella sua trasmissione gossip che si celano dietro la British Royal Family. Nella puntata odierna di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha parlato dei britannici, annunciando una lieta notizia che ...

Federica Panicucci interrotta a Mattino Cinque : “Vergognatevi!” : Mattino Cinque: Federica Panicucci interrotta in diretta. Cosa è successo Durante la puntata odierna di Mattino Cinque, Federica Panicucci è stata interrotta in diretta. Cosa è successo? La conduttrice è tornata a parlare dello scandalo degli affidi di Bibbiano che hanno rovinato la vita a centinaia di bambini e alle loro famiglie. Mentre la conduttrice stava affrontando in studio il racconto di alcune storie di Bibbiano con lo psichiatra e ...

Mattino 5 - Federica Panicucci e il buon esempio della signora della tv : all'ora di colazione... : Quando si scrive di Federica Panicucci, classe 1967, lo si fa pensando al suo bianchissimo e gioviale sorriso, ma anche ad una donna passata professionalmente dal Festivalbar a Mattino Cinque, senza dimenticare la gavetta precedente in radio e tv. Come tutti i toscani, non ha mai perso l' accento d'

Federica Panicucci delusa a Mattino 5 : “Uno scivolone evitabile” : Mattino Cinque: Federica Panicucci difende il piccolo George d’Inghilterra Federica Panicucci non poteva non dedicare una puntata di questa nuova stagione di Mattino 5 alla famiglia reale. La bionda conduttrice, nel corso del talk rosa, ha spiegato di come il piccolo George d’Inghilterra sia stato preso in giro in una trasmissione americana perché ha semplicemente scelto di inseguire, fin da piccolo, la sua passione per la danza. ...

Federica Panicucci contesta Alda D’Eusanio e si sfoga : “Io me ne vado” : Federica Panicucci bacchetta Alda D’Eusanio e ammette: “Non è così brutto…” Cinquant’anni e non sentirli. L’argomento della seconda parte di Mattino 5 oggi è stato essere belle a 50 anni e il dibattito ha regalato battute e colpi di scena inaspettati al pubblico attento di Canale5 con una Federica Panicucci pronta a difendere gli aspetti positivi della sua età. Protagonista assoluta di Mattino Cinque oggi è ...

Nadia Toffa - Federica Panicucci la ricorda a Mattino 5 e scoppia a piangere : «Si fatica a credere» : Omaggio a Nadia Toffa nella prima puntata di Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci. Il contenitore ha ricordato la conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso...