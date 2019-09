F1 | tutti gli errori e i ritiri della Ferrari nel Mondiale 2019 Rimpianti infiniti

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Laesce da Sochi con la grande consapevolezza di aver gettato al vento la possibilità di riscrivere la storiapropria stagione. Una prima parte dipassata in enorme sofferenza per via di una SF90 che non riusciva a generare carico verticale e si trovava in evidente difficoltà con queste complicate nuove gomme Pirelli, difficili da mettere nella finestra ottimale di utilizzo. Un lungo calvario che ha vissuto i suoi due momenti più bui probabilmente in Spagna, dove ci si è resi conto che la stagione stava già sfuggendo dalle mani degli uomini di Maranello, e in Ungheria, quando entrambe le Rosse si sono trovate sulla linea del traguardo a oltre un minuto dai due principali competitors. Le vacanze estive hanno permesso di rifiatare e ricaricare le batterie e il doppio appuntamento favorevole, in Belgio e a Monza, convertito in altrettante vittorie sembrava un ottimo ...

pbersani : È il mio Sessantotto! Sto facendo un corteo intorno al tavolo da pranzo. Grazie a tutti per gli auguri! - GassmanGassmann : Dice il Premier che i ragazzi in piazza per i cambiamenti climatici “ci devono far ben sperare...” NO, non dobbiamo… - matteosalvinimi : #Salvini: per qualcuno l’agricoltura italiana inquina. Credo che con tutti gli accorgimenti e tutta la burocrazia c… -