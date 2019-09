ESL Vodafone Championship 2019 | ecco i vincitori delle singole discipline

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 30 settembre 2019) Si sono concluse alla Milan Games Week - la popolare manifestazione di gaming tenutasi lo scorso weekend - le finali nazionali dell'ESL, il più grande torneo di esport in Italia. All'interno della ESLArena, alla presenza di migliaia di fan ed appassionati, i player si sono contesi il titolo di campioni nazionali regalando grandi emozioni e incredibili colpi di scena per tutta la durata dei giorni di manifestazione.Isono i Samsung Morning Stars per League of Legends, HSL per Counter-Strike: Global Offensive e Mattiaa (Team Qlash) per Clash Royale.Leggi altro...

