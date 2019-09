Energia | Codacons | ‘sale a 1 107 euro spesa media annua gas | 559 euro luce’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Da domani le famiglie italiane faranno i conti con gli aumenti”. Lo dichiara il, che ha elaborato la maggiorea carico degli italiani derivante dall’incremento delle bollette, commentando l’aumento delle tariffe di luce e gas, deciso dall’autorità per l’. Ladella famiglia tipo, rileva l’associazione dei consumatori, “per le bollette del gas passa dai 1.096del 2018 ai 1.107del 2019; quella della luce da 552a 559del 2019, con un incremento medio sull’intero anno del +1,35% per l’elettricità, +1% per il gas”.Dal 1 ottobre, infatti, le famiglie subiranno un rincaro delle tariffe del 2,6% per l’elettricità e del 3,9% per il gas, spiega ilcommentando la decisione dell’Arera. Incrementi che impatteranno sulla ...

