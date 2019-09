Emma Marrone | Paola Turci | “Ragazza dal cuore grande | viene attaccata da chi non vale

Emma Marrone - messaggio da brividi di Vasco. Lei risponde su Instagram : Vasco Rossi dedica a Emma Marrone un messaggio da brividi e lei risponde. Il rocker ha voluto mostrare il suo sostegno nei confronti della cantante che qualche giorno fa ha annunciato su Instagram uno stop dei concerti. Emma ha parlato da subito di “problemi di salute” e il pensiero di tanti è andato alla terribile battaglia che l’artista pugliese ha combattuto in passato contro il tumore. Da quel momento Emma è stata travolta ...

Vasco Rossi fa una dedica speciale a Emma Marrone (e lei lo ringrazia) : "Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre .... vai Emma!!", sono le parole che Vasco Rossi ha voluto dedicare a Emma Marrone in un post pubblicato oggi sui social network. Il rocker di Zocca ha accolto con gioia le positive notizie sulla salute della cantante salentina che, ieri, ha fatto sapere di essere finalmente uscita dall'ospedale. Vasco ha voluto così inviarle il suo personale messaggio di incoraggiamento, ...

Emma Marrone torna su Instagram : «È stata dura - ma è andata. Piango di gioia» : Emma Marrone è tornata sui social dopo l’annuncio, lo scorso 20 settembre, di una pausa forzata dalla musica per fare i conti con un problema di salute. Il post pubblicato su Instagram nella mattina di sabato arriva a otto giorni dal precedente e mostra la foto di un braccialetto identificativo di quelli utilizzati in ospedale. Quelle pubblicate nel post da Emma sono belle notizie: la cantante salentina spiega di avere bisogno ancora di ...

Da noi a ruota libera - Turci su Emma Marrone : “Dà fastidio perchè…” : Emma Marrone malata, Paola Turci parla di lei: “Esprime libertà e sincerità che danno fastidio a tanti” E’ stata ospite di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ruota libera di oggi, domenica 29 settembre 2019, Paola Turci, che nel salotto televisivo dello studio Rai di Torino dal quale la trasmissione va in onda, ha rilasciato una bellissima intervista, nel corso della quale ha parlato di alcune sue colleghe, ...

Paola Turci - sulla lotta di Emma Marrone : “Avrà sempre qualcuno contro” : Paola Turci a Da noi a Ruota Libera parla di Emma Marrone e spiega perché viene sempre attaccata Dopo il successo della puntata di debutto, Francesca Fialdini torna con la seconda puntata di Da noi…. A Ruota Libera. Nel nuovo show di Raiuno, che racconta le storie speciali di “persone comuni” e celebrities italiane, è […] L'articolo Paola Turci, sulla lotta di Emma Marrone: “Avrà sempre qualcuno contro” ...

Emma Marrone lascia l'ospedale e rassicura i fan : 'È' andata - piango di gioia finalmente' : La battaglia di Emma Marrone contro la malattia, sarebbe finita: questo almeno è quello che si evince dal messaggio che la salentina ha pubblicato su Instagram nella giornata di ieri. La cantante, mentre ad Amici veniva omaggiata prima da Alessandra Amoroso e poi da Geppi Cucciari, ha scritto un messaggio sui social network per informare i fan sulla sua salute. Emma torna su Instagram dopo l'intervento Dopo quasi due settimane d'ansia, i fan di ...

Amici Celebrities - i saluti di Alessandra Amoroso per Emma Marrone : "Ti vogliamo un sacco bene" (VIDEO) : ?Ospite della seconda puntata di Amici Celebrities è stata Alessandra Amoroso che ha portato Mambo Salentino, il successo dell'estate 2019 cantato insieme ai Boomdabash e ballato in studio da Raniero Monaco di Lapio. La cantante uscita vittoriosa da Amici nella sua versione originale nel 2009 quest'anno ha compiuto i suoi primi 10 anni di carriera.Così come lei, nel 2020 anche una sua cara collega, Emma Marrone, la raggiungerà. In questo periodo ...

