Emiliano Sala | Fifa obbliga il Cardiff a pagare 6 milioni di euro al Nantes per

(Di lunedì 30 settembre 2019) Laha stabilito che ildovràaldiper l’acquisto di, il giocatore argentino morto lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo proprio mentre stava raggiungendo la città gallese dopo l’ufficialità del suo trasferimento al club della Premier League. I 6dicorrispondono alla prima rata della somma complessiva dovuta dal club gallese alla società francese in base all’accordo raggiunto dai due club per il trasferimento di, poche ore prima dell’incidente. Il contenzioso si era aperto lo scorso marzo, quando ilaveva chiesto alladi non considerare valido l’accordo con i francesi ritenendo di non doveri circa 18distabiliti per “inadempienza contrattuale”. Ma la Commissione sullo status dei calciatori della, in una riunione del 25 settembre, ha stabilito ...

