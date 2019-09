Emanuela Orlandi | il caso è aperto per Nove Racconta | nuovo doc in prima tv

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) 22 giugno 1983: una cittadina vaticana di 15 anni scompare dopo una lezione di musica. Di lei non si hanno più notizie e 36 anni dopo il fratello Pietro continua incessantemente a chiedere alle autorità vaticane e italiane indagini e informazioni sulla scomparsa della sorella. Parte da qui "- Il", nuova inchiesta/reportage in onda questa sera, lunedì 30 settembre, alle 21.25 su. Tra le testimonianze raccolte da questo ultimo doc, anche quella di Pietro, già guida e conduttore di Scomparsi, una produzione B&B Film per Crime+Investigation del gennaio 2018 che si aprì proprio con una puntata speciale sul. Un anno e mezzo dopo Pietro, che non ha mai smesso di combattere per la verità, è tra i volti di questodoc firmato da Stand by Me che procede, come molti altri suldella quindicenne vaticana, ricostruendo i ...

