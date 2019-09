Elogio dell’imperfezione Non basta essere un maschio alfa per fare bene il proprio

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Siamo portati troppo spesso a pensare che sia assolutamente necessario cambiare noi stessi: molti di noi ritengono che, in assoluto, per progredire nelle nostre carriere dobbiamo cambiare, modificare delle cose di noi che non ci piacciono, e sforzarci di andare oltre, altrimenti il successo professionale non arriverà mai.Un esempio per tutti: molti introversi si chiudono, ritengono di non poteretanta strada nella loro carriera perché pensano che sia molto meglioestroversi, sociali, con tante relazioni, e quindi si rintanano nel loro angolino, nella loro zona di conforto, da cui non si muovono.Puòuna strategia efficace, ma è un po’ troppo rinunciataria, trovo. E se invece le cose non stesserocosì?Mi è capitato di parlare recentemente con un imprenditore molto in gamba, uno che si è fatto da solo, e che ...

