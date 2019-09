Eleonora Rocchini racconta l' incidente | Non so come siamo usciti dalla macchina

News Uomini e Donne - Eleonora Rocchini : “Ho avuto un trauma cranico” : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo l’incidente Eleonora Rocchini, nella notte tra Venerdì e Sabato, è stata coinvolta in un incidente stradale. Per fortuna le notizie circolate on line immediatamente dopo l’accaduto hanno escluso il peggio. E dopo nemmeno 3 giorni, Eleonora Rocchini di Uomini e Donne è tornata in possesso dei suoi profili social per rivelare le sue sensazioni sul momento: “L’incidente è ...

“Ho perso molto sangue”. Eleonora Rocchini ancora sotto choc dopo lo schianto : le condizioni della ex di Uomini e Donne : La paura è passata ma i segni sono ben visibili sulla pelle. dopo il tremendo incidente stradale di cui è rimasta vittima nella notte tra venerdì e sabato Eleonora Rocchini torna parlare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi era salita all’attenzione della cronaca patinata per la fine (senza appello) della sua storia con Oscar Branzani, tronista conosciuto proprio nel salotto di Maria De Filippi, lo ha fatto dal suo ...

Eleonora Rocchini dopo l'incidente : 'È stato tremendo - ho 15 punti in testa ma andrà bene' : Sono passati pochi giorni da quando Eleonora Rocchini è finita in ospedale in seguito ad un brutto incidente. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo un comprensibile silenzio, ha deciso di usare i social network per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. dopo l'iniziale spavento, oggi la ragazza fa sapere di essere tranquilla e certa del fatto che andrà tutto bene sia a lei che alle persone che erano a bordo della macchina uscita ...

Eleonora Rocchini parla dopo l’incidente - come sta : “15 punti in testa” : Eleonora Rocchini parla dopo l’incidente: “Trauma cranico, ho perso molto sangue e i sensi. Dalila Branzani ha delle costole rotte” Eleonora Rocchini torna a parlare dopo lo spaventoso incidente di cui è rimasta vittima nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Piazzale Tecchio, quartiere Fuorigrotta (Napoli). Con lei, in auto, c’era anche […] L'articolo Eleonora Rocchini parla dopo l’incidente, come ...

Schianto tremendo - nell’auto accartocciata Eleonora Rocchini : la più chiacchierata corteggiatrice di Uomini e Donne : Schianto nella notte tra venerdì e sabato. A bordo anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Quello che emerge è che l’auto con a bordo 5 ragazzi si è schiantata contro dei paletti e un tabellone stradale a Fuorigrotta. Lo Schianto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, mentre gli amici che viaggiavano a bordo di una Bmw stavano uscendo dal tunnel del sottopasso Claudio. Il ...

U&D - Eleonora Rocchini coinvolta in un grave incidente stradale : Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Oscar Branzani, è stata coinvolta in un grave incidente stradale nelle ultime ore. L’ex corteggiatrice si trovava in una macchina che si è schiantata contro alcuni paletti dopo essere finita fuori strada nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni l’auto potrebbe aver perso l’aderenza ...

Napoli - Eleonora Rocchini coinvolta in un incidente stradale : con lei l'ex cognata Dalila : Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 27 ed il 28 settembre. La vicenda ha avuto luogo a Piazzale Tecchio, a Napoli. Le persone coinvolte sono state ben cinque, tra queste c'è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. Presente con lei anche la sorella di Oscar, Dalila Branzani e Nunzio Moccia, un grande amico di Dalila. Le condizioni dei ragazzi non sarebbero gravi, secondo quanto riportato da Fanpage. Al ...

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne ha avuto un incidente : come sta : Uomini e Donne, Eleonora Rocchini in ospedale dopo un incidente stradale: dove è successo e come sta E’ stato il sito Bitchyf.it a parlarne: Eleonora Rocchini ha avuto un incidente stradale in seguito al quale è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Secondo il sito in questione, l’ex protagonista di Uomini e Donne è rimasta coinvolta nel sinistro assieme ad altre tre persone, con le quali viaggiava a bordo dell’auto in ...

Eleonora Rocchini - incidente in auto con la sorella di Oscar Branzani : non sarebbe grave : Grande spavento per Eleonora Rocchini, volto noto al grande pubblico televisivo per il suo passato a Uomini e donne. In queste ore sulle pagine del sito web FanPage.it è stata riportata la notizia dell'incidente stradale che ha visto coinvolta Eleonora la scorsa notte a Napoli. La dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita nel dettaglio, anche se sappiamo che la ragazza si trovava in macchina con Dalila Branzani, sorella del suo ...

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani coinvolte in un incidente : le loro condizioni non sono gravi : La scorsa notte, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, cinque ragazzi sono rimasti feriti in un incidente automobilistico, avvenuto precisamente a Piazzale Tecchio, dove un'auto, dopo aver transitato nel sottopasso di Via Claudio, si è schiantata contro i pali di sostegno di un cartellone pubblicitario. Nonostante uno di questi ragazzi sia in prognosi riservata, nessuno di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita.prosegui la ...

Lo schianto terribile nella notte : Eleonora Rocchini di Uomini e Donne in ospedale : Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e altre tre persone erano a bordo dell'auto che si è schiantata appena fuori dal sottopassaggio di Fuorigrotta, quartiere della periferia napoletana... Grave incidente a Fuorigrotta, quartiere periferico di Napoli, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre. A bordo della vettura viaggiavano personaggi noti alle cronache rosa, soprattutto per gli appassionati di Uomini e Donne. In particolare, ...

Uomini e Donne - grave incidente stradale per Eleonora Rocchini : come sta : Uomini e Donne, grave incidente stradale per Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani: come stanno. “Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere” Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e Nunzio (amico di quest’ultima) sono rimasti vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 […] L'articolo Uomini e Donne, grave incidente stradale per ...

“Non sei più tu!”. Uomini e Donne. Eleonora Rocchini asfaltata : la svolta sexy dopo Oscar Branzani non piace : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati ufficialmente. La notizia di un definitivo addio circolava da tempo ma a dare la conferma è stata l’ex protagonista di “Uomini e donne” con un lungo sfogo dal suo account Instagram. “Ecco di cosa sono felice e fiera – ha fatto sapere nelle stories di Instagram – Sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o per vendetta. Sono contenta di avere sempre ...

Eleonora Rocchini annuncia di essersi lasciata con Oscar : È passato più di un mese da quando la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha deciso di prendersi un momento di pausa per capire il futuro della loro storia d'amore: l'ex tronista è rimasto a Napoli, la sua città, mentre la fidanzata è rientrata a Firenze. Dopo essere stata bersagliata di domande dai suoi followers, ad agosto la Rocchini ha deciso di rompere il silenzio ammettendo di essere in crisi col fidanzato. Da quel ...