Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 30 settembre 2019) Adid?appartamento. Non in senso figurato: a intrufolarsi sempre più spesso dentro case e condomìni sono i ratti, quelli veri, in buona compagnia di...

sindaco_roma : LA RAGGI REGALA TOPI A TUTTI I ROMANI! Effetto caos rifiuti a Roma, topi nei palazzi: boom disinfestazioni - RassegnaZampa : Effetto caos rifiuti a #Roma, topi nei palazzi: boom disinfestazioni - parm36282152 : Effetto caos rifiuti a Roma, topi nei palazzi: boom disinfestazioni -