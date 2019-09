Romano Carletti è il nonno italiano dell’anno Emozione pura | Romano | 84 anni | e quel

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) A Montemignaio, in provincia di Arezzo, c’è un signore,, di 84, che ogni giorno accompagna a scuola il piccolo Jaffar. Sei, di origini macedoni, il bambino è non vedente. Ha il padre taglialegna, un lavoro che lo porta via dall’alba alla sera, mentre la mamma non ha la patente e per Jaffar andare a scuola è un problema senza soluzione: nello scuolabus del paese, infatti, non è attivo l’accompagnamento per piccoli disabili. E alloraaccompagna il bambino come se fosse suo nipote.L’ottantaquattrenneracconta così il suo gesto di generosità, lui che ogni giorno fa sessanta chilometri in automobile, dalla Consuma a Pelago, per far sì che un bambino cieco possa andare a scuola. La vicenda era stata raccontata dal Corriere Fiorentino e ripresa dalle testate di tutta Italia.Ora il suo “sacrificio” verrà premiato: mercoledì 2 ottobre riceverà ...

