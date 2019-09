Donne dominanti nella sessualità | le posizioni preferite

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lesono sempre di più. Non è affatto una novità che, di questi tempi, la passività non sia più tanto femminile e anche se nel sesso, millenni di storia ci hanno raccontato che così doveva essere e che quando non succedeva la donna era da considerare una poco di buono, oggi la ribellione anche sotto le lenzuola è esplosa. Un erotismo fatto di scambi di ruolo, è un erotismo che funziona alla grande: e, infatti, anche all’uomo ogni tanto piace essere dominato (solo a letto, per carità) e lasciare alla partner il controllo dell’eros come meglio preferisce. Fare un passo indietrogestione dell’amplesso e una donna che sappia essere attiva e passiva insieme affascina il genere maschile. Intanto perché ha una visuale completa del corpo femminile che si muove ritmicamente su di lui e poi perché riesce ad osservare le espressioni del volto mentre si prova ...

vevovidzz : Fatti in casa donne dominanti anale fisting - Ecate31 : @IlMagoAlbert Vero. Credo anche per questione di coraggio, quello che ti nasce dall'empatia. Forse certi maschietti… - vevovidzz : Donne dominanti pegging – scopa padrona schiavo con strapon sotto la doccia -