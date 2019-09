Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano a raccogliere

Donald Trump vuole incontrare la persona che ha denunciato il contenuto della sua telefonata con il presidente ucraino : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di voler incontrare il funzionario che ha denunciato ai suoi superiori il contenuto di una telefonata tra Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, la cui sintesi è stata diffusa

Giuseppe Conte - Bruno Vespa rivela : "L'endorsement di Donald Trump è un'assicurazione sulla vita" : Sono due i personaggi al centro del fondo di Bruno Vespa pubblicato su Il Giorno di sabato 28 settembre: Luigi Di Maio (per le sue difficoltà nel M5s) e Giuseppe Conte, il quale "sta vivendo una sua fortunata seconda stagione politica". Il conduttore di Porta a Porta sottolinea come "quel che è camb

IMPEACHMENT TRUMP/ Ora il nemico-Cina è l'ultima speranza di Donald : Il processo avviato dai Democratici contro il presidente Usa potrebbe incidere in maniera pesante sui nodi da sciogliere con Pechino

Ivanka Trump - tra l’ONU - le nozze italiane e papà Donald : Ivanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpIvanka TrumpSe tre anni dopo le elezioni presidenziali che l’hanno eletto è chiaro a tutti chi è Donald Trump (ora vicinissimo a una procedura di impeachment nei suoi confronti), aleggia ancora il mistero intorno a Ivanka Trump: figlia prediletta, bionda e bella, consigliera, first lady per procura, moglie e madre (di Arabella, 8 ...

"Tentativi di bloccare i dati della chiamata tra Trump e Zelensky. Preoccupato per gli abusi di potere di Donald" : Nei giorni successivi alla telefonata del 25 luglio tra Trump e il leader ucraino Volodymyt Zelensky alla Casa Bianca tentarono di mettere in sicurezza le “informazioni relative alla telefonata”, prima tra tutte “la trascrizioneparola per parola”. Questo e altri elementi si leggono nella denuncia del 12 agosto, con la quale una talpa ha svelato i contenuti della conversazione. Il presidente degli Stati Uniti in ...

Donald Trump al presidente ucraino Zelensky : "Fammi questo favore - indaga sui due Biden" : Trascritto il colloquio del 25 luglio tra il capo della Casa Bianca e il leader ucraino. Trump: "Nessuna pressione su Kiev, questa è solo una guerra politica". Secondo gli ultimi conteggi sono almeno 200 i deputati favorevoli almeno all'inchiesta.

Kievgate - spunta la telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky : "Fammi un favore" : Dopo l'annuncio della speaker della Camera, Nancy Pelosi, dell'avvio della richiesta formale di impeachment nei confronti del Presidente Degli Stati Uniti Donald Trump, la Casa Bianca ha pubblicato la trascrizione della telefonata del 25 luglio scorso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "M

Usa - e se dietro l’impeachment contro Donald ‘volpe’ Trump ci fosse lo stesso Trump? : Mi chiedo da ieri se non ci sia Donald Trump dietro l’avvio della procedura d‘impeachment contro Donald Trump. No, non sono impazzito. O, almeno, non credo di esserlo. Temo, sostanzialmente, che si tratti d’una trappola approntata dal magnate presidente, che sarà lessicalmente rozzo, ma che non manca della furbizia del sensale. Una trappola in cui i democratici rischiano di cadere, se non ci sono già caduti. E temo che ...

Il Clima e il discorso di Greta Thunberg : se io fossi Donald Trump… : Ho sempre seguito la storia di Greta Thunberg con un filo di simpatia. Intesa come tenerezza e compassione, intendiamoci. Il fatto che un’adolescente con la sindrome di Asperger marinava la scuola un giorno a settimana per protestare contro i potenti del suo Paese (tra i più ecologici al mondo!) perchè non facevano abbastanza per contrastare il cambiamento Climatico, mi suscitava una certa dolcezza. Poi, però, la situazione è sfuggita di ...

Usa - avviata l'inchiesta per possibile impeachment di Donald Trump : Su Donald Trump c'è il sospetto che abbia fatto pressioni sul Presidente ucraino Volodimir Zelenskij affinché avviasse un'indagine sulla rimozione del magistrato che stava indagando su Hunter Biden, figlio di Joe Biden al fine di danneggiare quest'ultimo nella corsa alle primarie democratiche. Ora l'inchiesta parte proprio contro Trump per possibile impeachment. Lo ha annunciato la speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha ...

Donald Trump - Nancy Pelosi chiede ufficialmente l'impeachment : ma serve l'aiuto dei repubblicani : "Il presidente deve rispondere delle sue azioni. Nessuno è al di sopra della legge". Così Nancy Pelosi ha annunciato l’avvio di una formale inchiesta di impeachment a carico di Donald Trump. Ora, insomma, è ufficiale: vogliono farlo fuori, a ogni costo. "Questa è una violazione delle sue responsabil

USA - Il Partito Democratico chiede la procedura di impeachment per Donald Trump : La speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi annuncerà un'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump su richiesta del Partito Democratico. Il Presidente statunitense è accusato di aver fatto spiare Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la leadership democratica alle elezioni presidenziali del 2020.Continua a leggere

Donald Trump ha autorizzato la diffusione della sua telefonata con il presidente ucraino in cui avrebbe cercato di convincerlo ad aprire un’indagine su Joe e Hunter Biden : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter di aver autorizzato la diffusione della trascrizione completa della sua telefonata con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di cui i giornali hanno scritto molto negli ultimi giorni. Secondo le ricostruzioni dei

All’ombra di Donald Trump : la diplomazia parallela dell’internazionale sovranista : L'articolo di Lorenzo Bagnalo, Luca Rinaldi, Giulio Rubino di IRPI – Investagative Reporting Project Italy, ricostruisce come dagli Stati Uniti si sia organizzata l'internazionale sovranista che, passando per l'Europa, arriva oggi alla Russia di Putin grazie alla diplomazia parallela organizzata da lobbisti e pastori evangelici ora molto vicini a Donald Trump,Continua a leggere