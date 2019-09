Domenica Live | Eva Henger | “Mia figlia ha una dipendenza da Lucas Peracchi Lui alza le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Eva, ospite di Barbara D’Urso a, ha mostrato la sua grande preoccupazione per laMercedesz. Il motivo? Non la vede e non la sente da mesi. La “causa”, secondo Eva, sarebbe il compagno dellaverso il quale Mercedesz avrebbe una sorta di. “Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui avevato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto che voleva dargli una seconda possibilità, lui venne anche da me si mise a piangere e lo abbiamo perdonato tutte e due, forse sbagliando”, ha raccontato la ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Insomma, liti continue con la ragazza che ogni volta scappa dalla madre per poi tornare da lui. Qualche settimana fa i due hanno litigato anche sui social. “È successa una cosa gravissima, più grave delle botte che le ha dato. Vi dico che è ...

sscnapoli : ?? Una sfida attesa da 8 anni! ?? Napoli vs Brescia ?? domenica 29 settembre h 12.30 ?? Live e in esclusiva su… - NekOfficial : Domenica, dietro le quinte del live in Arena, Roberto Razzini, AD Warner Chappell Italia, mi ha consegnato la targa… - Cascavel47 : Domenica Live, Eva Henger: “Mi figlia ha una dipendenza sessuale da Lucas Peracchi. Lui alza le mani su di lei e la… -