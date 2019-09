Domenica Live Eva Henger contro Lucas Peracchi sta allontanando mia figlia Mercedesz

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 30 settembre 2019) Evaè stata ospite a “” da Barbara D’Urso e fa chiarezza sul suo rapporto con la, con la quale ci sono delle tensioni da qualche settimana per colpa del suo fidanzato. Lasostiene che il giovane non sia una figura positiva per lae lancia anche pesanti accuse sul suo conto raccontando episodi molto scioccanti. Evasostiene che laabbia una forma di dipendenda se…suale dae che per questo lei perdoni a lui i tradimenti e atteggiamenti violenti: «Tempo fami ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto che voleva dargli una seconda possibilità, lui venne anche da me si mise a piangere e lo abbiamo perdonato tutte e due, forse sbagliando». La ex porno star spiega che dopo quell’episodio la storia tra i due sembrava andare bene al ...

sscnapoli : ?? Una sfida attesa da 8 anni! ?? Napoli vs Brescia ?? domenica 29 settembre h 12.30 ?? Live e in esclusiva su… - NekOfficial : Domenica, dietro le quinte del live in Arena, Roberto Razzini, AD Warner Chappell Italia, mi ha consegnato la targa… - Gianni33007 : @stanzaselvaggia Quali dati ha letto? Solo il pronunciare domenica live mi viene l'orticaria. -