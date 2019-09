Domenica In supera il 17% di share | grande successo per Mara Venier

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 30 settembre 2019) AscoltiIn: il pubblico premia ancora una voltaLa nuova stagione televisiva è partita bene per. Dopo un debutto al 18,7% dinella prima parte e 19,5% dinella seconda, e dopo aver fatto registrato il 16,2% nella prima e il 14,6% nella seconda parte nella puntata della settimana scorsa,In del 29 settembre ha ottenuto una media del 16,75% di. Numeri decisamente importanti per, portatrice sana di allegria e spensieratezza. Il contenitorele si è scontrato con le soap opere proposte da Canale 5: Beautiful, Una Vita e Il Segreto.continua a volare negli ascolti e ha avuto una crescita rispetto alla scorsa settimana. Quella di ieri è stata una puntata diIn scoppiettante alimentata dalla spontaneità e dalla simpatia della conduttrice, da sempre carta vincente e punto a favore in qualsiasi ...

