Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi | non abbiamo un pianeta B | dice

Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019) "Sul dl clima vado avanti perché l'emergenza è sotto gli occhi di tutti e le coperture ci sono". Lo sottolinea con convinzione il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in una intervista all'AGI. Il grande successo della marcia per il clima dimostra che siamo ad un punto di svolta. Non è più possibile tirarsi indietro. "Ho sostenuto e sostengo l'urgenza di questo provvedimento - spiega il ministro - che sarà un decreto legge, perché l'emergenza climatica ormai è riconosciuta da tutti. Se c'è un'emergenza climatica, c'è anche un'emergenza legislativa: il decreto legge è un decreto di urgenza, fermo restando che poi il Parlamento possa arricchirlo. Per quanto riguarda i contenuti, sono molti gli aspetti su cui puntiamo, nella massima condivisione. Si tratta di un provvedimento corposo che interverrà con misure urgenti nei settori ...

