Di Salvo | operatori Chef Express a Termini a rischio | Raggi in silenzio ancora una volta

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – “È più che mai urgente attivare il tavolo di confronto tra le organizzazioni sindacali e Grandi Stazioni Retail S.p.A per scongiurare un ulterioreoccupazionale che potrebbe riguardare più di 200 lavoratori e lavoratrici come esito della fine del contratto di locazione con laS.p.A alla stazionee come paventato dalle stesse dichiarazioni diche ha già dichiarato di non essere in grado di mantenere gli attuali livelli occupazionali. Stupisce ildella giuntadi fronte ad una ennesima emergenza occupazionale che investe la nostra città e si aggiunge a quelle create dalla incapacità dell’amministrazione comunale stesse come nel caso di Roma Metropolitane”. Lo dichiara Titti Didel Pd Roma. L'articolo Diinunaproviene da ...

